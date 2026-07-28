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    Coca-Cola erhöht dank starker Nachfrage Jahresziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Coca-Cola hebt Jahresziele nach starker Nachfrage
    • Organisches Umsatzwachstum bei rund sechs Prozent
    • Bereinigter Gewinn je Aktie stieg elf Prozent
    Coca-Cola erhöht dank starker Nachfrage Jahresziele
    Foto: welcomeinside - stock.adobe.com

    ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola hat im zweiten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage nach Soft-Drinks profitiert und seine Jahresziele angehoben. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft soll nun bei rund fünf Prozent liegen und damit am oberen Ende der zuvor ausgegebenen Spanne von vier bis fünf Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie zeigt sich das Management zuversichtlicher: Angepeilt wird hier jetzt ein Anstieg in der Spanne von neun bis zehn Prozent, ein Prozentpunkt an beiden Enden mehr als zuvor. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 4,3 Prozent zu.

    Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal nominal um sieben Prozent auf rund 13,4 Milliarden US-Dollar (rund 11,8 Mrd Euro). Aus eigener Kraft, sprich währungs- und portfoliobereinigt, lag das Wachstum bei sechs Prozent. Analysten hatten hier deutlich weniger erwartet.

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    Operativ verdiente der Konzern mit rund 4,7 Milliarden Dollar neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die operative Marge verbesserte sich von 34,1 auf 34,9 Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn deutlich um 16 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar. Der von Analysten stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 11 Prozent auf 0,97 Dollar und toppte damit die Markterwartungen./err/tav/jha/

    Coca-Cola

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    ISIN:US1912161007WKN:850663
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 76,43 auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +7,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 331,08 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 92,00USD was eine Bandbreite von +10,26 %/+19,34 % bedeutet.





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