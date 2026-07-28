JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das starke erste Halbjahr des Triebswerkbauers und Luftfahrt-Zulieferers habe die Erwartungen übertroffen und zu einer Anhebung der Jahresziele geführt, schrieb David H Perry in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob hervor, dass er die Aktie nach wie vor für sehr attraktiv halte./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 341,7EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar