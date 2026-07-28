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    Pharmakonzern GSK legt weiter zu - Sparprogramm für mehr Geld für Forschung

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz steigt auf 8,4 Mrd Pfund, Wachstum 5 Prozent
    • Bereinigter operativer Gewinn steigt auf 2,8 Mrd
    • F&E wächst stärker als Umsatz, Sparziel 2,4 Mrd
    Pharmakonzern GSK legt weiter zu - Sparprogramm für mehr Geld für Forschung
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Pharmakonzern GSK profitiert weiterhin von guten Geschäften mit Medikamenten unter anderem gegen Krebs, HIV und Immunerkrankungen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich auf gut 8,4 Milliarden britische Pfund (9,8 Mrd Euro), das war nominal und auch währungsbereinigt ein Plus von 5 Prozent im Vorjahresvergleich, wie der Konzern am Mittwoch in London mitteilte. Deutliches Wachstum erzielten die Briten dabei auch mit ihren Spezialarzneien und mit Impfstoffen. Die GSK-Aktie notierte zuletzt 2,4 Prozent im Plus.

    Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um sechs Prozent auf 2,8 Milliarden Pfund. Damit schlugen sich die Briten sowohl beim Umsatz als auch ergebnisseitig besser als gedacht.

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    Für das Gesamtjahr bestätigt der erst seit Jahresbeginn amtierende Konzernchef Luke Miels generell seine Wachstumsprognose, sieht nun Umsatz und bereinigten Gewinn aber in der oberen Hälfte der avisierten Bandbreiten steigen. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte dagegen im unteren Bereich der gültigen Spanne herauskommen.

    Zugleich kündigte GSK an, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich stärker wachsen sollen als der Umsatz. Im Gegenzug für die steigenden Forschungsaufwendungen will GSK über ein auf drei Jahre angelegtes Programm kräftig sparen. So sollen die jährlichen Kosten bis 2029 um 2,4 Milliarden Pfund sinken. Der Konzern steht unter Druck, neue Einkommensquellen nach dem Patentablauf eines wichtigen HIV-Medikaments zu finden./tav/err/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 23,20 auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +8,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 93,49 Mrd..

    GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,889GBP. Von den letzten 9 Analysten der GSK Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00GBP was eine Bandbreite von -26,79 %/+10.666,58 % bedeutet.





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