Wo industrielle Vision auf institutionelle Finanzierung trifft

Große Industrieprojekte entstehen nicht über Nacht und werden auch nicht durch eine einzige Unternehmensmeldung vorangebracht. Sie entwickeln sich in einem strukturierten Prozess, in dem Engineering, kommerzielle Entwicklung, Finanzierung und systematisches De-Risking einander schrittweise verstärken. Mit jedem erreichten Meilenstein werden Unsicherheiten reduziert und das Vertrauen in die langfristige Tragfähigkeit des Projekts gestärkt.

Institutionelle Projektfinanzierung kommt in der Regel erst dann ins Spiel, wenn ein Projekt einen technischen Reifegrad erreicht hat, der es Kreditgebern ermöglicht, eine unabhängige Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und, bei positivem Ergebnis, das für den Bau erforderliche langfristige Kapital bereitzustellen.

Banken finanzieren selten Ideen. Sie finanzieren Projekte, die einen Entwicklungsstand erreicht haben, der einer unabhängigen technischen, kommerziellen und finanziellen Prüfung standhält.

Vor diesem Hintergrund könnte die heutige Ankündigung von Homerun Resources Inc. über die Unterzeichnung eines Letter of Intent (LOI) mit einer führenden europäischen Projektfinanzierungsbank für eine Finanzierung von bis zu 170 Mio. EUR einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens vom Engineering zur institutionellen Projektfinanzierung darstellen.

Der Zeitpunkt erscheint stimmig, da das Unternehmen erst kürzlich seine Bankable Feasibility Study (BFS; eine Bankfähige Machbarkeitsstudie) abgeschlossen hat, welche die technische und wirtschaftliche Grundlage für Gespräche mit langfristig orientierten Projektfinanzierungsinstituten geschaffen hat.

Die heutige Pressemitteilung sollte jedoch nicht als gesicherte Finanzierung verstanden werden. Homerun weist zutreffend darauf hin, dass eine mögliche Finanzierung weiterhin einer umfassenden technischen, kommerziellen, rechtlichen und finanziellen Due Diligence sowie der Syndizierung und den abschließenden Kreditgenehmigungen unterliegt. Dies sind übliche Bestandteile institutioneller Projektfinanzierungen und spiegeln den anspruchsvollen Prüfungsprozess wider, den große Industrieprojekte durchlaufen, bevor verbindliche Finanzierungszusagen erteilt werden.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der heutigen Mitteilung ist die Höhe der geplanten Finanzierung: Die in Aussicht gestellte Finanzierung von bis zu 170 Mio. EUR scheint eng an die technische Ausgestaltung des Projekts angelehnt zu sein und könnte einen ersten Hinweis darauf geben, wie die Finanzierungsstrategie Gestalt annimmt.

Im Zusammenhang mit den jüngsten Meilensteinen von Homerun (darunter der Abschluss der BFS, die Aufnahme in das Industrie-Förderprogramm Programa Desenvolve des brasilianischen Bundesstaates Bahia sowie die Mandatierung von Benchmark und StoneX zur Unterstützung weiterführender Finanzierungsinitiativen) stellt die heutige Ankündigung einen weiteren Baustein einer umfassenderen Finanzierungsstrategie dar.

Dieser Bericht erläutert, warum dies von Bedeutung sein könnte, wie große Industrieprojekte typischerweise finanziert werden und weshalb die BFS einen wichtigen Wendepunkt auf Homeruns Weg zur institutionellen Projektfinanzierung markiert haben dürfte. Darüber hinaus wird beleuchtet, nach welchen Kriterien institutionelle Kreditgeber Industrieprojekte bewerten, bevor sie langfristiges Kapital für deren Realisierung bereitstellen.

Wenn Engineering finanzierbar wird

Projektfinanzierung wird häufig als ein einzelnes Ereignis wahrgenommen: Die Finanzierung wird bekanntgegeben, der Bau beginnt und das Projekt nimmt Fahrt auf. Industrieprojekte mit einem Investitionsvolumen von nahezu 400 Mio. USD werden in der Praxis jedoch meist durch eine sorgfältig strukturierte Kombination aus Fremd- und Eigenkapital, staatlicher Unterstützung sowie strategischen Partnerschaften finanziert.

Am Anfang steht daher das Engineering. Die Finanzierung folgt. Diese Abfolge hilft dabei, die Reihenfolge von Homeruns Unternehmensmeldungen im vergangenen Jahr besser einzuordnen. Die bisherigen Fortschritte des Unternehmens konzentrierten sich in erster Linie darauf, technische Unsicherheiten schrittweise zu reduzieren:

Explorationsarbeiten bestätigten eine außergewöhnlich hochreine eisenarme Silica-Lagerstätte in Bahia.

Metallurgische Untersuchungen belegten geeignete Aufbereitungspfade.

Engineering-Studien definierten mögliche Anlagenkonfigurationen, Prozessabläufe, Investitionskosten und betriebliche Annahmen.

Diese Arbeiten mündeten schließlich in der Veröffentlichung der BFS, welche den Bau einer Solarglasfabrik mit einer Produktionskapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und geschätzten Investitionskosten (CAPEX) von ca. 396,5 Mio. USD vorsieht.

Die abgeschlossene BFS hat Homeruns Solarglasprojekt von einem Entwicklungskonzept zu einem technisch definierten Industrieprojekt weiterentwickelt, dessen Engineering, Investitionskosten und Wirtschaftlichkeit nun belastbar quantifiziert sind. Dieser Detaillierungsgrad schafft die technische und wirtschaftliche Grundlage für Gespräche mit institutionellen Finanzierungspartnern sowie für die unabhängige Prüfung des Projekts durch mögliche Kreditgeber.

Seit der Veröffentlichung der BFS haben sich die Unternehmensmeldungen zunehmend auf die kommerzielle Umsetzung und die Projektfinanzierung verlagert. Die zentrale Frage lautet inzwischen nicht mehr, ob sich das Projekt technisch realisieren lässt, sondern wie seine Finanzierung letztlich strukturiert werden könnte.

Dieser Übergang markiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie das Projekt bewertet wird. Große institutionelle Kreditgeber finanzieren nur selten Konzepte. Sie steigen in der Regel erst dann ein, wenn ein Projekt einen Entwicklungsstand erreicht hat, der eine unabhängige institutionelle Prüfung seiner technischen, wirtschaftlichen und kommerziellen Grundlagen ermöglicht.

Ob Homerun die derzeit diskutierte Finanzierung letztlich erfolgreich abschließen wird, bleibt offen. Was sich jedoch bereits verändert hat, ist die Phase, in der sich das Projekt inzwischen befindet. Mit dem Abschluss der BFS scheint das Solarglasprojekt in den institutionellen Projektfinanzierungsprozess eingetreten zu sein: Dort, wo das Engineering zunehmend von der Due Diligence und der Finanzierungsprüfung institutioneller Kreditgeber abgelöst wird.

Wo Engineering auf Finanzierung trifft

Für viele Privatanleger markiert eine BFS den Abschluss der technischen Projektentwicklung. Für institutionelle Kreditgeber hingegen bildet sie den Ausgangspunkt eines deutlich umfassenderen Prüfungsprozesses.

Dies erklärt, weshalb Homeruns heutige Finanzierungsankündigung zeitlich unmittelbar auf die Veröffentlichung der BFS folgt. Im Gegensatz zu vorläufigen Wirtschaftlichkeitsanalysen (Preliminary Economic Assessment; PEA) oder konzeptionellen Studien liefert eine BFS den Detaillierungsgrad im Engineering, den Finanzierer, strategische Partner und unabhängige technische Berater benötigen, um ein Projekt fundiert zu bewerten und den formalen institutionellen Prüfungsprozess einzuleiten.

Mit dem Abschluss einer BFS entwickelt sich ein industrielles Vorhaben von einem Konzept zu einem Projekt, das für eine institutionelle Due Diligence bereit ist. Sie schafft die technische Grundlage, auf deren Basis Kreditgeber beurteilen können, ob ein Projekt die Voraussetzungen für eine langfristige Projektfinanzierung erfüllt.

Ab diesem Zeitpunkt führen institutionelle Kreditgeber in der Regel ihre eigene umfassende technische, rechtliche, ökologische und finanzielle Due Diligence durch, bevor sie eine Finanzierungsentscheidung treffen.

Homeruns CEO Brian Leeners brachte die übergeordnete Bedeutung des LOI in seiner Stellungnahme treffend auf den Punkt. Anstatt sich ausschließlich auf die vorgesehene Finanzierungssumme zu konzentrieren, hob er hervor, was diese Vereinbarung im Hinblick auf die institutionelle Reife des Projekts bedeuten könnte:

„Dieser LOI einer führenden europäischen Projektfinanzierungsbank bestätigt die Arbeit, die wir geleistet haben, um das Solarglasprojekt als bankfähiges Industrieprojekt zu strukturieren. Wir fühlen uns durch dieses Interesse geehrt und sehen uns durch die Qualität der Institutionen bestärkt, die uns auf dem weiteren Weg zur Projektfinanzierung begleiten.“

Besonders bemerkenswert ist die Verwendung des Begriffs „bankfähiges Industrieprojekt“ (bankable asset). Er entstammt der Sprache der institutionellen Projektfinanzierung und nicht der eines klassischen Entwicklungsprojekts. Im Vordergrund stehen nicht mehr Geologie, Engineering oder die Qualität der Rohstoffbasis, sondern die Frage, ob eine fertig entwickelte Industrieanlage die Voraussetzungen erfüllt, um langfristiges institutionelles Kapital anzuziehen. Zwar stellt der angekündigte LOI noch keine Finanzierung dar. Die gewählte Terminologie deutet jedoch darauf hin, dass die Gespräche zunehmend im Rahmen institutioneller Projektfinanzierung geführt werden.

Wo Technologie auf Kapital trifft

Manche Investoren werden sich möglicherweise fragen, weshalb sich eine europäische Institution an der Finanzierung einer Produktionsanlage in Brasilien beteiligen sollte.

Große Solarglasfabriken sind in hohem Maße auf spezialisierte Anlagentechnik aus Europa angewiesen. In solchen Fällen folgt die Finanzierung häufig der Technologie: Europäische Projektfinanzierungsbanken und Exportkreditagenturen unterstützen regelmäßig Industrieprojekte im Ausland, wenn wesentliche Ausrüstung von europäischen Herstellern geliefert wird.

Obwohl Homerun die Identität der beteiligten Finanzierungsinstitution bislang nicht veröffentlicht hat, entspricht die in der Pressemitteilung beschriebene Finanzierungsstruktur weitgehend den international etablierten Grundsätzen der Projektfinanzierung.

Finanzierung mit System

Ein Aspekt der heutigen News verdient besondere Aufmerksamkeit: Die vorgesehene Finanzierung von bis zu 170 Mio. EUR.

Diese Größenordnung wirkt keineswegs zufällig. Sie entspricht in bemerkenswerter Weise dem in der BFS definierten Anlagenpaket und könnte darauf hindeuten, dass die Finanzierungsgespräche zunehmend entlang konkreter Engineering-Pakete strukturiert werden; und nicht ausschließlich auf Basis des gesamten Investitionsvolumens.

Genau so werden viele große Industrieprojekte finanziert. Unterschiedliche Bestandteile der Gesamtinvestition (CAPEX) werden häufig mit unterschiedlichen Finanzierungsquellen kombiniert. Anlagenpakete können exportkreditgestützte Finanzierungen ermöglichen. Baukosten werden oftmals separat finanziert. Für das Working Capital sind häufig eigenständige Finanzierungslösungen erforderlich. Strategische Investoren können Eigenkapital bereitstellen, während staatliche Förderprogramme den Cashflow verbessern und den Finanzierungsbedarf reduzieren können.

Große Industrieprojekte werden nur selten von einer einzigen Institution finanziert. Projektträger stellen die Gesamtfinanzierung vielmehr aus mehreren sich ergänzenden Finanzierungsbausteinen zusammen, die gemeinsam die Umsetzung des Projekts ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund erscheint die geplante Finanzierung von 170 Mio. EUR weniger als die Finanzierung des gesamten Projekts, sondern vielmehr als ein Baustein einer umfassenderen Kapitalstruktur, bei der unterschiedliche Finanzierungsquellen gezielt auf die jeweiligen Projektbestandteile abgestimmt werden.

Banken denken anders als der Aktienmarkt

Um die heutige Pressemitteilung richtig einzuordnen, ist es entscheidend zu verstehen, dass institutionelle Projektfinanzierer Industrieprojekte nach grundlegend anderen Maßstäben beurteilen als die Kapitalmärkte.

Die Börse reagiert häufig auf Newsflow, Finanzierungsankündigungen und kurzfristige Kursbewegungen. Institutionelle Kreditgeber hingegen verfolgen einen anderen Ansatz. Für sie steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob eine fertiggestellte Industrieanlage über viele Jahre hinweg ausreichend stabile Cashflows erwirtschaften kann, um langfristige Finanzierungsverpflichtungen zuverlässig zu bedienen.

Entsprechend richten Kreditgeber ihre Aufmerksamkeit vor allem auf Fragen wie:

Qualität des Engineerings und der technischen Auslegung

Bauausführung und Fertigstellungsrisiken

Betriebskosten und erwartete Margen

Auswahl der Anlagentechnik und deren langfristige Zuverlässigkeit

Rohstoffversorgung und Logistik

Kundenverträge und Planbarkeit der künftigen Umsätze

Langfristige Marktnachfrage

Diese Faktoren entscheiden letztlich darüber, ob ein Projekt die Voraussetzungen für eine institutionelle Projektfinanzierung erfüllt.

Die Meilensteine, die für institutionelle Kreditgeber von größter Bedeutung sind, entsprechen daher nicht zwangsläufig denjenigen, die an der Börse die größte Aufmerksamkeit erhalten.

Dieser Perspektivwechsel könnte auch erklären, weshalb sich Homeruns jüngste Pressemitteilungen zunehmend auf Fortschritte im Engineering, Finanzierungsinitiativen, staatliche Förderprogramme und das systematische De-Risking des Projekts konzentrieren, während das Unternehmen auf eine langfristige Projektfinanzierung hinarbeitet.

De-Risking schafft Bankability

Eine institutionelle Projektfinanzierung wird nur selten durch eine einzelne Unternehmensnachricht erreicht. Große Industrieprojekte werden vielmehr schrittweise bankfähig, indem technische, wirtschaftliche, finanzielle, kommerzielle und projektspezifische Umsetzungsrisiken systematisch reduziert werden: Ein Prozess, der als De-Risking bezeichnet wird.

Jeder erreichte Meilenstein trägt dazu bei, Unsicherheiten zu verringern, das Vertrauen möglicher Kreditgeber zu stärken und die Menge unabhängig überprüfbarer Informationen für die institutionelle Due Diligence zu erweitern. Auf diese Weise wächst die Bankfähigkeit des Projekts Schritt für Schritt.

Aus dieser Perspektive erscheinen Homeruns jüngste Pressemitteilungen weniger als isolierte Einzelereignisse, sondern vielmehr als Teil eines systematischen Prozesses, mit dem die verschiedenen Risikokategorien eines Großprojekts sukzessive adressiert werden.

Technisches Risiko: Kann das Projekt gebaut werden?

Das Projekt stützt sich inzwischen auf ein detailliertes Engineering, klar definierte Prozessabläufe, spezifizierte Anlagenpakete, belastbare Investitionskostenschätzungen und ein ausgearbeitetes Betriebsmodell. Institutionelle Kreditgeber erwarten nicht, dass Industrieprojekte risikofrei sind. Sie erwarten vielmehr, dass Risiken identifiziert, quantifiziert und beherrschbar sind.

Wirtschaftliches Risiko: Erzielt das Projekt attraktive Renditen?

Ein Projekt muss zudem nachweisen, dass es über seine gesamte Betriebsdauer hinweg das Potenzial besitzt, attraktive wirtschaftliche Erträge zu erwirtschaften. Die BFS von Homerun weist einen Nachsteuer-Netto-Barwert (Net Present Value; NPV) von ca. 670 Mio. USD, einen internen Zinsfuß (Internal Rate of Return; IRR) von 20,2% sowie eine prognostizierte Amortisationszeit von ca. 7,6 Jahren aus.

Institutionelle Kreditgeber unterziehen jedoch Investitionskosten, Betriebsausgaben, Energiepreise und Produktpreise umfangreichen Sensitivitätsanalysen, bevor sie Kapital bereitstellen. Die Bankfähigkeit eines Projekts hängt daher nicht allein von der erwarteten Profitabilität ab, sondern ebenso von seiner Fähigkeit, wirtschaftliche Unsicherheiten zu bewältigen.

Finanzierungsrisiko: Kann das Projekt finanziert werden?

Die Beschaffung des erforderlichen Baukapitals zählt zu den größten Herausforderungen jedes industriellen Großprojekts. Bei Homerun deuten die jüngsten Unternehmensnachrichten darauf hin, dass die Finanzierungsstrategie gleichzeitig auf mehreren Ebenen voranschreitet.

Die Aufnahme des Projekts in das Industrie-Förderprogramm Programa Desenvolve des Bundesstaates Bahia könnte die Cashflow-Effizienz durch die Stundung förderfähiger ICMS-Verpflichtungen verbessern und damit das finanzielle Fundament des Projekts stärken.

Mit der Beauftragung von Benchmark und StoneX hat das Unternehmen seinen Zugang zu institutionellen Kapitalmärkten und Finanzierungsexpertise erweitert.

Der heute bekanntgegebene LOI einer führenden europäischen Projektfinanzierungsbank ergänzt diese Maßnahmen um die mögliche Bereitstellung langfristiger Projektfinanzierungen.

Jede dieser Initiativen adressiert einen anderen Baustein der Gesamtfinanzierung. Zusammengenommen entsteht das Bild einer strukturierten Finanzierungsstrategie und nicht einer einzelnen Finanzierungstransaktion.

Kommerzielles Risiko: Lässt sich das Produkt erfolgreich vermarkten?

Die kommerzielle Entwicklung bildet einen weiteren wesentlichen Baustein der Bankfähigkeit eines Projekts.

Bei einem Solarglasprojekt dieser Größenordnung müssen Kreditgeber letztlich davon überzeugt sein, dass die geplante Produktion in einem ausreichend großen und nachhaltigen Markt zu Preisen abgesetzt werden kann, die sowohl den laufenden Betrieb als auch die langfristigen Finanzierungsverpflichtungen tragen. Dieses Vertrauen kann durch Kundenbeziehungen, kommerzielle Vereinbarungen oder andere belastbare Nachweise der Marktnachfrage entstehen.

Großprojekte werden nicht allein deshalb finanziert, weil sie Produkte herstellen können, sondern weil erwartet wird, dass diese Produkte über die Laufzeit der Finanzierung nachhaltige Umsätze und stabile Cashflows erwirtschaften.

Umsetzungsrisiko: Kann das Projekt erfolgreich realisiert werden?

Das Umsetzungsrisiko verschwindet im Verlauf eines Projekts nicht – es verändert lediglich seinen Charakter. Mit zunehmender Projektreife treten geologische und technische Unsicherheiten in den Hintergrund, während Finanzierungs-, Beschaffungs-, Bau- und Betriebsrisiken an Bedeutung gewinnen.

Institutionelle Kreditgeber erwarten den Nachweis, dass auch diese sich wandelnden Risiken identifiziert, bewertet und wirksam gesteuert werden können.

Das entstehende Gesamtbild

Betrachtet man Homeruns jüngste Pressemitteilungen im Zusammenhang, zeichnet sich ein übergeordnetes Muster ab. Jeder einzelne Meilenstein scheint die Voraussetzungen für eine institutionelle Projektfinanzierung weiter zu stärken, indem technische, kommerzielle und finanzielle Unsicherheiten, die Kreditgeber typischerweise bewerten, schrittweise reduziert werden.

Parallel dazu schreitet auch die kommerzielle Entwicklung des Projekts voran und ergänzt diesen Prozess um eine weitere wesentliche Dimension. Keine einzelne Unternehmensnchricht entscheidet darüber, ob das Solarglasprojekt letztlich realisiert wird. Im Gesamtkontext der Projektentwicklung betrachtet, erinnern die bisherigen Fortschritte jedoch an den typischen Entwicklungsverlauf großer Industrieprojekte auf dem Weg zum „Financial Close“.

Für Privatanleger dürfte diese übergeordnete Perspektive aussagekräftiger sein als die isolierte Betrachtung einzelner Unternehmensmeldungen. Der Erfolg eines Großprojekts entscheidet sich nur selten an einem einzelnen Meilenstein. Er entsteht vielmehr durch das schrittweise Zusammenwirken von Engineering, kommerzieller Entwicklung und Finanzierungsfortschritten, das das Vertrauen institutioneller Kapitalgeber kontinuierlich stärkt: Ein Prozess, der letztlich darüber entscheidet, ob ein Projekt bankfähig wird.

Die Bedeutung der Syndizierung

Ein Aspekt von Homeruns heutiger News, der bei Privatanlegern möglicherweise vergleichsweise wenig Beachtung findet, ist der Hinweis auf die Syndizierung (syndication) der Finanzierung.

In der Projektfinanzierung verbleibt das gesamte Finanzierungsengagement nicht zwangsläufig bei einer einzigen Institution. Häufig strukturiert die arrangierende Bank zunächst die Transaktion und lädt anschließend weitere Finanzierungsinstitute zur Beteiligung ein. Dadurch wird das Risiko auf mehrere Kreditgeber verteilt und gleichzeitig ein Finanzierungsvolumen ermöglicht, das eine einzelne Institution allein oftmals nicht bereitstellen würde.

Der heute bekanntgegebene LOI umfasst daher nicht nur die Strukturierung der Finanzierung, sondern ausdrücklich auch deren Syndizierung: Ein Prozess, der typisch für die Finanzierung großvolumiger Industrieprojekte mit erheblichem langfristigem Kapitalbedarf ist.

Das hochreine Santa Maria Eterna Quarzsanddistrikt bildet das Fundament von Homeruns vertikal integrierter Wertschöpfungsstrategie. Die Investmentstory reicht inzwischen jedoch weit über die Lagerstätte hinaus und konzentriert sich zunehmend auf die industrielle Veredelung von Quarzsand zu höherwertigen Produkten wie Solarglas und fortschrittlichen Werkstoffen.

Eine Investmentstory im Wandel

Über die Finanzierung hinaus könnte die heutige Pressemitteilung auch auf einen grundlegenderen Wandel bei Homerun hinweisen.

In der Vergangenheit wurde Homerun von vielen Investoren vor allem als Rohstoffentwickler wahrgenommen. Die Investmentthese basierte in erster Linie auf der außergewöhnlich hochreinen Quarzsandlagerstätte im brasilianischen Bundesstaat Bahia und dem strategischen Wert dieser Ressource.

Die jüngsten News zeichnen jedoch zunehmend ein anderes Bild: Den Aufbau einer integrierten Industrieplattform, die darauf ausgerichtet ist, den Rohstoff zu deutlich höherwertigen Industrieprodukten weiterzuverarbeiten.

Anstatt Quarzsand lediglich zu fördern und zu verkaufen, verfolgt Homerun das Ziel, ultra-klares Solarglas herzustellen und gleichzeitig Initiativen im Bereich hochreiner Silica sowie fortschrittlicher Silica-Materialien voranzutreiben.

Dieser Ansatz entspricht einem übergeordneten industriellen Trend, bei dem rohstoffreiche Länder einen größeren Teil der Wertschöpfung durch die heimische Verarbeitung und industrielle Produktion erzielen möchten, anstatt Rohstoffe unverarbeitet zu exportieren. Brasilien verfolgt vergleichbare industriepolitische Ziele und hat entsprechende Programme zur Förderung der industriellen Entwicklung und der lokalen Wertschöpfung auf den Weg gebracht.

Mit dieser Entwicklung verändert sich zugleich der Maßstab, nach dem das Unternehmen zunehmend bewertet werden könnte. Rohstoffentwickler in einer frühen Projektphase werden häufig vor allem anhand von Explorationserfolgen, Ressourcenwachstum und geologischem Potenzial beurteilt. Integrierte Industrieprojekte hingegen werden wesentlich stärker nach der Qualität ihres Engineerings, ihrer Finanzierungsstrategie, ihrer kommerziellen Entwicklung, ihrer Produktionswirtschaftlichkeit sowie ihrer Fähigkeit bewertet, langfristig stabile Cashflows zu erwirtschaften. Homeruns jüngste News spiegeln diesen Wandel zunehmend wider.

Mit zunehmender Projektreife verändert sich häufig auch das Profil der potenziellen Investoren. Neben klassischen Rohstoffinvestoren können fortgeschrittene Industrieprojekte zunehmend Infrastrukturinvestoren, auf Industrie spezialisierte Investoren, strategische Industriepartner sowie Projektfinanzierer anziehen, die Investitionsmöglichkeiten nach anderen Kriterien beurteilen. Im Mittelpunkt steht dabei weniger die Rohstoffbasis selbst als vielmehr die Frage, ob eine fertig entwickelte Industrieanlage langfristig planbare Erträge erwirtschaften kann.

In ihrer Gesamtheit deuten Homeruns jüngster Newsflow darauf hin, dass sich die Investmentstory schrittweise von einer auf eine strategische Quarzsandlagerstätte fokussierten Rohstoffgeschichte hin zu einer integrierten industriellen Wertschöpfungsplattform entwickelt. Setzt sich dieser Wandel fort, dürfte die langfristige Unternehmensbewertung zunehmend nicht nur von der Qualität der Lagerstätte abhängen, sondern ebenso von der Fähigkeit des Unternehmens, hochwertige Industrieanlagen erfolgreich zu finanzieren, zu errichten und profitabel zu betreiben.

Fazit

In den frühen Entwicklungsphasen eines Projekts steht zunächst eine grundlegende Frage im Mittelpunkt: Existiert die Rohstoffbasis überhaupt? Anschließend soll das Engineering zeigen, ob sich dieser Rohstoff in ein wirtschaftlich tragfähiges Industrieprodukt überführen lässt.

Eine BFS beantwortet dabei die vielleicht wichtigste technische Fragestellung überhaupt: Lässt sich das Projekt wirtschaftlich sinnvoll planen und errichten?

Sobald diese Frage weitgehend beantwortet ist, verlagert sich der Fokus naturgemäß auf Finanzierung, kommerzielle Umsetzung, Beschaffung und schließlich den Bau der Anlage.

Genau diesen Übergang scheint die heutige News widerzuspiegeln. Die Bedeutung des unterzeichneten LOI liegt nicht darin, dass er eine Finanzierung garantiert; das tut er ausdrücklich nicht. Auch die angekündigte Finanzierung von bis zu 170 Mio. EUR allein erklärt seine Relevanz nicht. Entscheidend ist vielmehr, was der LOI über den Entwicklungsstand des Projekts innerhalb des institutionellen Projektfinanzierungsprozesses aussagt.

Große Projektfinanzierungsinstitutionen steigen in der Regel erst dann in ein Projekt ein, wenn das Engineering einen Reifegrad erreicht hat, der eine unabhängige technische, kommerzielle und finanzielle Bewertung ermöglicht. In diesem Stadium lautet die entscheidende Frage nicht mehr, ob sich ein Projekt technisch realisieren lässt, sondern ob es ausreichend gereift ist, um langfristiges institutionelles Kapital zu rechtfertigen.

Bis zu einer endgültigen Finanzierungsentscheidung stehen weiterhin wesentliche Schritte bevor (darunter eine umfassende Due Diligence, die Syndizierung der Finanzierung sowie die abschließenden Kreditentscheidungen der beteiligten Finanzierungsinstitutionen).

Die heutige Unternehmensmeldung deutet jedoch darauf hin, dass Homeruns Solarglasprojekt zunehmend im Rahmen institutioneller Projektfinanzierung beurteilt wird und nicht mehr lediglich als industrielles Vorhaben in einer frühen Entwicklungsphase.

Große Industrieprojekte entwickeln sich nur selten durch ein einzelnes, entscheidendes Ereignis. Fortschritt entsteht vielmehr durch eine Abfolge miteinander verknüpfter Meilensteine, von denen jeder dazu beiträgt, technische, kommerzielle, finanzielle oder operative Risiken schrittweise zu reduzieren und damit die Investitionsgrundlage kontinuierlich zu stärken.

Vor diesem Hintergrund könnte der wichtigste Aspekt der heutigen News weniger in der angekündigten Finanzierung von bis zu 170 Mio. EUR liegen als vielmehr in dem, was sie über die Entwicklung des Projekts erkennen lässt.

Die zentrale Frage lautet nicht länger: „Kann dieses Projekt technisch umgesetzt werden?“

Sie entwickelt sich zunehmend zu: „Ist dieses Projekt bereit für die institutionelle Finanzierung, die seine Realisierung ermöglicht?“

Diese beiden Fragestellungen unterscheiden sich grundlegend. Die Erste wird durch Geologie, Metallurgie und Engineering beantwortet. Die Zweite durch kommerzielle Entwicklung, Finanzierungsstruktur, institutionelle Due Diligence und das Vertrauen langfristiger Kapitalgeber. Mit der abgeschlossenen BFS wurde das technische Fundament geschaffen. Der heute bekanntgegebene LOI deutet darauf hin, dass nun die nächste Entwicklungsphase begonnen haben könnte.

Ob Homerun die derzeit diskutierte Finanzierung letztlich erfolgreich abschließen wird, bleibt offen. Unabhängig vom weiteren Verlauf zeichnet sich jedoch bereits heute ein zunehmend klares Bild ab: Die Investmentstory entwickelt sich schrittweise von der Frage, ob das Solarglasprojekt gebaut werden kann, hin zu der Frage, ob es die Voraussetzungen für eine institutionelle Projektfinanzierung erfüllt.

Für langfristig orientierte Investoren könnte genau dies die entscheidende Entwicklung sein. Sie steht nicht nur für einen weiteren Unternehmensmeilenstein, sondern für die Möglichkeit, dass sich das Projekt entlang desselben institutionellen Entwicklungswegs bewegt, den zahlreiche große Industrieprojekte bis zum „Financial Close“ und schließlich bis zur Realisierung durchlaufen.

Konzeptionelle Darstellung eines möglichen zukünftigen Ausbaus von Homeruns Santa Maria Eterna Industriepark im brasilianischen Bundesstaat Bahia. Die langfristige Vision verbindet Silica-Aufbereitung, Solarglasproduktion und die Herstellung hochreiner Silica-Materialien innerhalb einer vertikal integrierten industriellen Wertschöpfungsplattform.

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen, strategische Einschätzungen und analytische Meinungen hinsichtlich von Homeruns Solarglasprojekt im brasilianischen Bundesstaat Bahia, der Bankable Feasibility Study (BFS), des angekündigten Letter of Intent (LOI) mit einer führenden europäischen Projektfinanzierungsbank, der Finanzierungsstrategie des Unternehmens, der institutionellen Projektfinanzierung, der Bankfähigkeit des Projekts, der Syndizierung, der Due Diligence, des Industrie-Förderprogramms Programa Desenvolve des Bundesstaates Bahia, der Projektwirtschaftlichkeit, der Bauplanung, technischer Annahmen, der kommerziellen Entwicklung, der vertikal integrierten Silica-Strategie, der Produktionsziele sowie weitergehender industriepolitischer Entwicklungsinitiativen. 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Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen hinsichtlich der potenziellen finanziellen Vorteile des Programa Desenvolve, insbesondere der Stundung der ICMS-Umsatzsteuer auf Landesebene, möglicher Verbesserungen des Working-Capital-Managements, der finanziellen Flexibilität und der Projektwirtschaftlichkeit. Darüber hinaus beziehen sie sich auf institutionelle Projektfinanzierung, Projekt-De-Risking, die kommerzielle Entwicklung des Projekts, die strategische Positionierung des Unternehmens, industriepolitische Rahmenbedingungen, langfristige Produktionsziele sowie die übergeordnete Investmentstory des Unternehmens. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements, öffentlich zugänglichen Informationen sowie der unabhängigen Analyse des Autors und unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen können. Risiken im Zusammenhang mit dem Letter of Intent und der Projektfinanzierung: Der angekündigte Letter of Intent (LOI) stellt keine verbindliche Finanzierungszusage dar. Eine mögliche Finanzierung bleibt unter anderem vom erfolgreichen Abschluss einer umfassenden technischen, kommerziellen, rechtlichen, ökologischen und finanziellen Due Diligence, der Syndizierung der Finanzierung, der Aushandlung endgültiger Vertragsdokumente, der Erfüllung üblicher aufschiebender Bedingungen sowie der endgültigen Genehmigung durch die internen Kreditgremien der beteiligten Finanzierungsinstitutionen abhängig. Es kann nicht zugesichert werden, dass die vorgeschlagene Finanzierung zustande kommt, zu akzeptablen Konditionen verfügbar sein wird oder überhaupt realisiert werden kann. Ebenso besteht keine Gewähr dafür, dass das Unternehmen ausreichend Fremd- oder Eigenkapital, strategische Investitionen oder sonstige Finanzierungsquellen zur Entwicklung des Solarglasprojekts sichern kann. Risiken der Syndizierung und institutionellen Finanzierung: Großvolumige Projektfinanzierungen werden üblicherweise von mehreren Finanzierungsinstitutionen im Rahmen einer Syndizierung getragen. Es besteht keine Gewähr dafür, dass sich weitere Kreditgeber beteiligen, akzeptable Finanzierungskonditionen erzielt werden oder die Marktbedingungen eine erfolgreiche Syndizierung ermöglichen. Veränderungen des Zinsniveaus, der Kreditmärkte, der Risikobereitschaft von Finanzierungsinstitutionen oder der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen können die Verfügbarkeit, den Zeitpunkt oder die Kosten einer Finanzierung wesentlich beeinflussen. Risiken hinsichtlich Bankfähigkeit und Due Diligence: Der Abschluss einer Bankable Feasibility Study (BFS) garantiert weder die Bankfähigkeit des Projekts noch dessen Finanzierbarkeit aus Sicht institutioneller Kreditgeber. Unabhängige Finanzierungsinstitutionen können im Rahmen ihrer Due Diligence zu abweichenden technischen, kommerziellen, rechtlichen, ökologischen oder finanziellen Einschätzungen gelangen. Vor einer möglichen Finanzierung können zusätzliche Engineering-Arbeiten, kommerzielle Vereinbarungen, Genehmigungen, Umweltstudien, vertragliche Regelungen oder Anpassungen des Projekts erforderlich werden. Bau- und Umsetzungsrisiken: Das Solarglasprojekt unterliegt weiterhin Risiken im Zusammenhang mit Engineering, Beschaffung, Genehmigungen, Umweltauflagen, Bauausführung, Inbetriebnahme und dem späteren Anlagenbetrieb. Investitions- und Betriebskosten, Anlagenverfügbarkeit, Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern, Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, Infrastrukturentwicklung, Lieferketten, Wechselkursentwicklungen, Inflation, Energiekosten sowie Projektzeitpläne können erheblich von den derzeitigen Annahmen abweichen. Es besteht keine Gewähr dafür, dass das Projekt planmäßig, innerhalb des vorgesehenen Budgets oder entsprechend den derzeitigen Planungen realisiert wird. Technische und Engineering-Risiken: Die in der BFS dargestellten wirtschaftlichen Kennzahlen beruhen auf technischen Annahmen, Engineering-Studien, Betriebsparametern und wirtschaftlichen Modellrechnungen, die sich im Zeitverlauf ändern können. Tatsächliche Investitionskosten, Betriebsergebnisse, Produktionsausbeuten, Anlagenleistung, Produktionsraten, Wartungsaufwand, Energiekosten sowie operative Effizienz können wesentlich von den derzeitigen Schätzungen abweichen. Kommerzielle und Marktrisiken: Aussagen zur zukünftigen Nachfrage nach Solarglas, zur Produktqualifizierung bei Kunden, zu kommerziellen Vereinbarungen, Produktpreisen, Marktdurchdringung, der vertikal integrierten Silica-Verarbeitung sowie zu fortschrittlichen Silica-Materialien stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Der kommerzielle Erfolg hängt unter anderem von der Marktakzeptanz, erfolgreichen Qualifizierungsprozessen bei Kunden, dem Wettbewerbsumfeld, technologischen Entwicklungen, dem Wachstum der Photovoltaikindustrie, internationalen Handelsbedingungen, den Energiemärkten, der Stabilität der Lieferketten sowie den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Risiken staatlicher Förderprogramme und regulatorischer Rahmenbedingungen: Aussagen zum Programa Desenvolve sowie zu weiteren staatlichen Fördermaßnahmen beruhen auf der derzeitigen Gesetzeslage, den geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen und den Erwartungen des Managements. Förderfähigkeit, behördliche Genehmigungen, regulatorische Auslegung, steuerliche Vorschriften, Umweltauflagen und industriepolitische Rahmenbedingungen können sich ändern. Es besteht keine Gewähr dafür, dass die erwarteten finanziellen Vorteile oder Fördermaßnahmen in dem derzeit angenommenen Umfang tatsächlich realisiert werden. Rohstoff-, Energie- und makroökonomische Risiken:Die Wirtschaftlichkeit des Projekts kann wesentlich durch Veränderungen der Inflation, der Zinssätze, der Wechselkurse, der Energiepreise, der Transportkosten, der Rohstoffpreise, der weltwirtschaftlichen Entwicklung, geopolitischer Ereignisse, internationaler Handelspolitik sowie der allgemeinen Entwicklungen an den Finanzmärkten beeinflusst werden. Analytische Einschätzungen und Meinungsäußerungen: Dieser Bericht enthält die unabhängige Analyse und Interpretation des Autors auf Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen. Aussagen zur Bankfähigkeit des Projekts, zur institutionellen Projektfinanzierung, zum De-Risking des Projekts, zur Bedeutung des angekündigten Letter of Intent, zu den möglichen Auswirkungen einer Syndizierung, zur Weiterentwicklung der Investmentstory, zur strategischen Positionierung des Unternehmens sowie zum Entwicklungsstand des Projekts stellen analytische Einschätzungen und keine Tatsachenbehauptungen dar. Solche Einschätzungen sind naturgemäß subjektiv und dürfen nicht als Zusicherung oder Garantie für eine zukünftige Finanzierung, den erfolgreichen Abschluss des Projekts, den kommerziellen Erfolg, eine Wertsteigerung für Aktionäre oder die zukünftige Kursentwicklung der Aktie verstanden werden. Dementsprechend sollten Leser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessen hohes Vertrauen entgegenbringen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, sofern eine solche Aktualisierung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Vergangene Performance, Vergleiche mit anderen Unternehmen, Projekten, Rohstoffen, Technologien, Jurisdiktionen, Machbarkeitsstudien, Kapitalmarktentwicklungen oder Branchentrends dienen ausschließlich illustrativen Zwecken und sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse betrachtet werden.

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