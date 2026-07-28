Zypern will ab 2028 Erdgas liefern

NIKOSIA (dpa-AFX) - Die Energiekonzerne Totalenergies (Frankreich) und Eni (Italien) haben die Ausbeutung des Erdgasfeldes Kronos vor der EU-Inselrepublik Zypern beschlossen. Damit sei der Weg für die Aufnahme der Produktion von Erdgas im Jahr 2028 frei, berichtete die zyprische Zeitung Phileleftheros. Nach Angaben von TotalEnergies soll das Feld jährlich rund 2,8 Millionen Tonnen LNG liefern. Die Produktionsmenge wollen beide Unternehmen jeweils zur Hälfte vermarkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Projekt gilt als großer Beitrag zu Europas Bemühungen, seine Energieversorgung weiter zu diversifizieren. Hintergrund sind die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eingeschränkten Energieimporte aus Russland sowie die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten.

Gastransport über Ägypten



Das Gasfeld Kronos zählt zu den wichtigsten Erdgasfunden im östlichen Mittelmeer. Die förderbaren Reserven werden auf rund 85 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Das Gas soll über eine Pipeline zu bestehenden Anlagen von Eni in Ägypten transportiert, dort verarbeitet und verflüssigt werden. Anschließend soll es unter anderem über Enis LNG-Terminal in der ägyptischen Stadt Damietta nach Europa exportiert werden./tt/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 22,32 auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,36 %. Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 169,89 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +4,88 %/+25,05 % bedeutet.



