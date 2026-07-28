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    Aktien New York Ausblick

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    Nasdaq weiter unter Druck - Dow im Plus erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow weiter im Plus, Nasdaq fünftes Mal schwach
    • Brent stieg über 100 Dollar, aktuell bei rund 87
    • Sherwin Williams hob Prognose, Boeing überraschte
    Aktien New York Ausblick - Nasdaq weiter unter Druck - Dow im Plus erwartet
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen werden sich am Dienstag wohl weiter in verschiedene Richtungen bewegen. Während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial den dritten Handelstag in Folge mit Gewinnen erwartet wird, dürfte sich der vor allem mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 das fünfte Mal nacheinander schwach zeigen. Damit würde er dem weltweiten Branchentrend folgen, denn Sorgen um die immensen Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) werden verstärkt durch Sorgen vor Wettbewerb aus China.

    Der Broker IG signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart für den Dow ein Plus von 0,7 Prozent auf 52.585 Punkte. Der Nasdaq 100 wird von IG mit 0,8 Prozent im Minus erwartet bei 27.820 Punkten. Der Halbleiterbranchen-Index SOX hat seit seinem Hoch im Juni bereits wieder ein Fünftel eingebüßt.

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    Mit Blick auf den Iran-Krieg sind Anleger zunehmend zuversichtlicher, dass die USA und der Iran erneut Verhandlungen über eine Lösung aufnehmen könnten. Bis zum Wochenende hatten die Vereinigten Staaten 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Der Preis für die Nordseesorte Brent war deswegen kräftig gestiegen und hatte dabei auch wieder die Marke von 100 Dollar je Barrel übersprungen. Aktuell liegt er bei etwas über 87 Dollar.

    Bevor am Mittwoch zunächst die Zinsentscheidung der Notenbank Fed die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und nachbörslich dann die Quartalsberichte der nächsten zwei "Magnificent Seven"-Mitglieder Microsoft und Meta , stehen an diesem Tag zunächst zahlreiche andere Schwergewichte mit Zahlen im Fokus.

    Aus dem 30 Werte umfassenden Dow legten Boeing , Coca-Cola und Sherwin Williams Zahlen vor. Die Aktie von Sherwin Williams sprang vorbörslich um knapp 7 Prozent hoch, denn der Farben- und Beschichtungshersteller hob seine bereinigte Gewinnprognose je Aktie für das Gesamtjahr an und übertraf die durchschnittliche Analystenschätzung. Auch Boeing sorgte für Freude, denn der Flugzeugbauer gab einen überraschend starken bereinigten freien Barmittelzufluss bekannt. Die Aktie stieg vorbörslich um 1,2 Prozent.

    Der Softgetränke-Hersteller Coca-Cola überzeugte mit seinem Quartalsgewinn je Aktie (EPS), was ein vorbörsliches Kursplus von 3,1 Prozent nach sich zog. Dagegen konnte das Papier von Paypal erste vorbörsliche Gewinne nicht halten und gab um 1,7 Prozent nach. Auch der Zahlungsabwickler hatte mit seinem Gewinn je Aktie die Prognosen übertroffen.

    UPS stiegen um 0,8 Prozent und profitierten von einer Anhebung der Jahresziele. Dazu hat wohl auch beigetragen, dass der Paketdienstleister dabei ist, Versandvolumen von margenschwachen E-Commerce-Sendungen hin zu profitableren Paketen zu verlagern.

    Unter den Chipherstellern und weiteren Unternehmen mit KI-Bezug ging der Abverkauf unterdessen weiter. AMD und Marvell Technology büßten knapp 5 Prozent und Micron knapp 7 Prozent ein. Nvidia hielten sich dagegen mit minus 0,5 Prozent stabil./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,05 % und einem Kurs von 417,8 auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,17 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +56,58 %/+82,67 % bedeutet.





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