Aktien New York Ausblick
Nasdaq weiter unter Druck - Dow im Plus erwartet
- Dow weiter im Plus, Nasdaq fünftes Mal schwach
- Brent stieg über 100 Dollar, aktuell bei rund 87
- Sherwin Williams hob Prognose, Boeing überraschte
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen werden sich am Dienstag wohl weiter in verschiedene Richtungen bewegen. Während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial den dritten Handelstag in Folge mit Gewinnen erwartet wird, dürfte sich der vor allem mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 das fünfte Mal nacheinander schwach zeigen. Damit würde er dem weltweiten Branchentrend folgen, denn Sorgen um die immensen Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) werden verstärkt durch Sorgen vor Wettbewerb aus China.
Der Broker IG signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart für den Dow ein Plus von 0,7 Prozent auf 52.585 Punkte. Der Nasdaq 100 wird von IG mit 0,8 Prozent im Minus erwartet bei 27.820 Punkten. Der Halbleiterbranchen-Index SOX hat seit seinem Hoch im Juni bereits wieder ein Fünftel eingebüßt.
Mit Blick auf den Iran-Krieg sind Anleger zunehmend zuversichtlicher, dass die USA und der Iran erneut Verhandlungen über eine Lösung aufnehmen könnten. Bis zum Wochenende hatten die Vereinigten Staaten 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Der Preis für die Nordseesorte Brent war deswegen kräftig gestiegen und hatte dabei auch wieder die Marke von 100 Dollar je Barrel übersprungen. Aktuell liegt er bei etwas über 87 Dollar.
Bevor am Mittwoch zunächst die Zinsentscheidung der Notenbank Fed die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und nachbörslich dann die Quartalsberichte der nächsten zwei "Magnificent Seven"-Mitglieder Microsoft und Meta , stehen an diesem Tag zunächst zahlreiche andere Schwergewichte mit Zahlen im Fokus.
Aus dem 30 Werte umfassenden Dow legten Boeing , Coca-Cola und Sherwin Williams Zahlen vor. Die Aktie von Sherwin Williams sprang vorbörslich um knapp 7 Prozent hoch, denn der Farben- und Beschichtungshersteller hob seine bereinigte Gewinnprognose je Aktie für das Gesamtjahr an und übertraf die durchschnittliche Analystenschätzung. Auch Boeing sorgte für Freude, denn der Flugzeugbauer gab einen überraschend starken bereinigten freien Barmittelzufluss bekannt. Die Aktie stieg vorbörslich um 1,2 Prozent.
Der Softgetränke-Hersteller Coca-Cola überzeugte mit seinem Quartalsgewinn je Aktie (EPS), was ein vorbörsliches Kursplus von 3,1 Prozent nach sich zog. Dagegen konnte das Papier von Paypal erste vorbörsliche Gewinne nicht halten und gab um 1,7 Prozent nach. Auch der Zahlungsabwickler hatte mit seinem Gewinn je Aktie die Prognosen übertroffen.
UPS stiegen um 0,8 Prozent und profitierten von einer Anhebung der Jahresziele. Dazu hat wohl auch beigetragen, dass der Paketdienstleister dabei ist, Versandvolumen von margenschwachen E-Commerce-Sendungen hin zu profitableren Paketen zu verlagern.
Unter den Chipherstellern und weiteren Unternehmen mit KI-Bezug ging der Abverkauf unterdessen weiter. AMD und Marvell Technology büßten knapp 5 Prozent und Micron knapp 7 Prozent ein. Nvidia hielten sich dagegen mit minus 0,5 Prozent stabil./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,05 % und einem Kurs von 417,8 auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,02 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,17 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +56,58 %/+82,67 % bedeutet.
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Bushersteller
Introduction
Besonders im städtischen Umfeld sind Busse unverzichtbar – und auch hier hat China einen Gang hochgeschaltet. Gerade bei batterie-elektrischen Bussen hat China einen deutlichen technischen und natürlich auch einen finanziellen Vorteil. Nennenswerte Stückzahlen hat MAN (1409 BEV Busse), Daimer (1395 BEV-Busse) und Iveco (1091 BEV Busse) in 2025 ausgeliefert [4]. Mit einem Marktanteil von 25% liegen chinesische Anbieter in Europe bei den Elektrobussen deutlich höher als bei den batterieelektrischen PKW. Dabei wäre zu erwähnen, dass Busse bei den Zöllen auf chinesische E-Elektroautos durch die EU ausgenommen worden sind. Damit entsteht natürlich ein Risiko, dass wenn hier die Regeln geändert werden, die Importe in die EU einbrechen könnten.
Competitor Landscape
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Wir sehen, dass die chinesischen Anbieter nicht unbedingt profitabler sind als Daimler Truck.
Business Model
Yutong: ist die Nummer eins im chinesischen Busmarkt (grosse und mittlere Busse) für 22 Jahre. Primär im Inland, exportiert Yutong jetzt auch in andere Märkte. Yutong produziert bereits batterieelektrische Busse in Serie. Die Modelle nennen sich E10/E12. Yutong E10/E12 sind beliebt in Skandinavien, sie fahren in Roskilde, Copenhagen in Dänemark als auch in Bergen in Norwegen. Polen und Bugarien sezten Yutong Busse ein, United Kingdom, Süd-amerika, Singapore, Australien und New Zealand ebenfalls. [1]
In Q4 2025 überschritt der Export Anteil bei Yutong erstmals 40% der Einnahmen.
King Long ist die Nummer 2 in China mit den Marken (Xiamen King Long, Golden Dragon, Higer). An King Long ist allerdings auch der Staat indirekt beteiligt via Fujian Motors. King Long hat allerdings keinen Burggraben und konkurriert mit Yutong primär über den Preis.
BYD: Ist eine große Autofirma – allerdings ist Bus-Segment innerhalb des Konzerns eher klein. Mit der Aktie kauft man also primär das PKW-Geschäft.
CRRC: Hier stellt das Bus-Geschäft, ebenfalls nur einen kleinen Teil des Umsatzes. CRRC baut hauptsächlich Lokomotiven.
Zhongtong Bus: Ist mit ca 10000 Bussen pro Jahr die #3 im nationalen Busgeschäft. Im Angebot sind Leichte Busse, Stadt und Reisebusse. Zhongtong hat auch Hybrid und Batterieelektrische Busse im Angebot. [3].
Rentabilität
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Financial Stability
Debt-to-Equity Ratio
Die beiden chinesischen reinen Bushersteller Yutong und Zhonteng haben nur eine sehr geringe Verschuldung.
Sortino-Ratio
Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen. Hier fällt auf, dass staatliche Subventionen bei Yutong für etwa 12 % des Nettogewinns stehen. Das ist genau die Verzerrung, weshalb die EU bei PKW bereits zu Zollmassnahmen gegriffen hat.
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Performance Charts
Auf der mittleren Zeitachse (5Y) liegt Yutong Bus mit 163% vorn, gefolgt von Zhongtong mit 83% und CAF mit 77 % und Daimler Truck mit 55, CRRC mit 37 und BYD mit 17%
Valuation
Dividend Yield
Auch im Bereich Dividend Yield macht Youtong eine gute Figur.
Source Simply Wallstreet: Yutong Bus
Wir sehen, dass die Dividendenzahlungen in den letzten Jahre ein bisschen geschwankt haben.
Summary
Wenn wir einmal das Risiko einer Gesetzesänderung in der EU in die Rechnung mit einbeziehen, hätte das insbesondere auf Yutong und Zhongtong – den reinen Busherstellern – einen signifikanten Impact.
So ich hoffe ich hab die Abbilldung nicht überladen… aber hier wären die wichtigsten Informationen zusammengefasst
CRRC und BYD würde ich hier ausschliessen, da der Anteil des Busgeschäfts am Gesamtumsatz einfach zu gering ist. Daimler und CAF habe ich nur als Referenz aufgenommen. Wir sehen deutlich, dass Yutong sehr starke Fundamentaldaten hat und noch aktzeptabel bewertet ist. King Long und Zhontong sind schwächer scheiden damit aus.
Würdet Ihr im Moment China kaufen?
Nachtrag: Ich habe ein paar Yutongs gekauft. Das war dann meine erste A-Aktie. Ich dachte immer, dass nur professionelle Anleger A-Aktien kaufen dürfen, aber über den HKEX-Northbound Connect geht das auch für Kleinstsparer
References
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Yutong_E10
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Zhongtong_Bus_Holding
[3] https://www.zt-bus.de/elektrobus // https://zhongtongbuses.com/
[4] https://www.driving-zev.com/electric-buses/2026/05/12/europe…
[5] https://bus-news.com/denmark-55-yutong-e-buses-delivered-to-…
Guten Tag