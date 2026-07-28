DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Der Lebensmittelkonzern habe über ein starkes Mengenwachstum im zweiten Quartal berichtet, aber die Jahresprognose nur geringfügig angehoben, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Starke Kursgewinne an diesem Morgen könnten sich zudem womöglich abschwächen, da für das zweite Halbjahr voraussichtlich nur geringe Gewinnsteigerungen zu erwarten seien, ergänzte er./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,51 % und einem Kurs von 58,37EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51,5

Kursziel alt: 51,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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