BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im ersten Halbjahr beim operativen Gewinn (Ebit) und beim Free Cashflow die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei unterdessen bestätigt worden./rob/mf/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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