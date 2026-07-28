BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im ersten Halbjahr beim operativen Gewinn (Ebit) und beim Free Cashflow die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei unterdessen bestätigt worden./rob/mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC



