Fear & Greed
Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 28.07.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 40 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Anleger zeigen sich aktuell deutlich vorsichtiger.
Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Anleger setzen parallel verstärkt auf Gold.
Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 31“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vorrangig um kurzfristige Kursbewegungen bei Dow und DAX. Debatten drehen sich überwiegend um Dow-Shorts, DAX-Long mit Ziel 25.460 und DAX-Shorts mit TP 353, ergänzt durch Stop-Loss-/Notbremse (Dow bei ca. 532). Technische Levels werden diskutiert (GD200/Xetra daily 144,09 €, Unterstützung 143,38 €) sowie Gap-Beobachtung; weitere Shorts bei 52577 werden genannt.
Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.
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