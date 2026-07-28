Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 28.07.2026

Anleger zeigen sich aktuell deutlich vorsichtiger. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 40 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Anleger setzen parallel verstärkt auf Gold.

Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 31“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vorrangig um kurzfristige Kursbewegungen bei Dow und DAX. Debatten drehen sich überwiegend um Dow-Shorts, DAX-Long mit Ziel 25.460 und DAX-Shorts mit TP 353, ergänzt durch Stop-Loss-/Notbremse (Dow bei ca. 532). Technische Levels werden diskutiert (GD200/Xetra daily 144,09 €, Unterstützung 143,38 €) sowie Gap-Beobachtung; weitere Shorts bei 52577 werden genannt.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.