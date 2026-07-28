🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis gibt nach - Warten auf US-Zinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis in London bei 4.034 US-Dollar je Feinunze
    • Unsicherheit wegen Iran-Krieg und Straße von Hormus
    • Fed-Zinsentscheid könnte Goldpreis weiter belasten
    Goldpreis gibt nach - Warten auf US-Zinsentscheidung
    Foto: rhj2017 - 123rf

    LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Dienstag nachgegeben. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.034 US-Dollar gehandelt. Das waren 41 Dollar weniger als am Vortag. Der Goldpreis fand zuletzt keine klare Richtung.

    Die an den vergangenen Tagen gesunkenen Ölpreise und damit auch etwas gefallenen Inflationsgefahren gaben dem Goldpreis keinen Auftrieb. Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt hoch. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht.

    Die Finanzmärkte schauen jedoch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Zwar erwarten Ökonomen hier noch keine Leitzinsanhebung. Hinweise auf eine baldige Zinserhöhung könnten den Goldpreis aber weiter belasten.

    So wird an den Finanzmärkten für die Sitzung im September eine Zinserhöhung erwartet. Höhere Zinsen belasten tendenziell den Goldpreis, da Gold keine Zinsen abwirft. Allerdings gehen Volkswirte überwiegen nicht davon aus, dass Notenbankchef Kevin Warsh am Mittwoch klare Signale gegeben wird. Er lehnt grundsätzlich eine vorbestimmte Geldpolitik ab.

    Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist der Goldpreis deutlich gefallen. Steigende Ölpreise hatten die Erwartung geschürt, dass die Notenbanken ihre Leitzinsen anheben dürften. Mitte Juli war der Goldpreis zuletzt zeitweise unter 4.000 Dollar gefallen, nachdem der Preis im Januar noch ein Rekordhoch bei knapp 5.600 Dollar erreicht hatte./jsl/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis gibt nach - Warten auf US-Zinsentscheidung Der Goldpreis hat am Dienstag nachgegeben. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.034 US-Dollar gehandelt. Das waren 41 Dollar weniger als am Vortag. Der Goldpreis fand zuletzt keine klare Richtung. Die an den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     