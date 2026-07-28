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    Aktien Frankfurt

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    Dax gibt Gewinn ab - Zurückhaltung vor Fed und Techwerten

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger werden vorsichtiger vor Fed-Entscheidung
    • Dax übersprang 25.550 kaum und gab Gewinne ab
    • KI-Aktien unter Druck und Infineon sowie Siemens Energy tief
    Aktien Frankfurt - Dax gibt Gewinn ab - Zurückhaltung vor Fed und Techwerten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Dienstagnachmittag vorsichtiger geworden. Die zur Wochenmitte anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die erwarteten Quartalsberichte weiterer US-Schwergewichte aus dem Techsektor werfen ihre Schatten voraus.

    Nach einem guten Vormittag im Zuge weiter nachgebender Energiepreise und sinkender Inflationsgefahr kam der Dax wie schon zu Wochenbeginn letztlich über die Marke von 25.550 Punkte kaum hinaus. Zuletzt gab er seine Gewinne nahezu vollständig ab beim Stand von 25.370 Punkten.

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    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,73 Prozent auf 32.341 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent nach.

    Weltweit leiden Aktien mit KI-Bezug unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten. Im Dax wurden Infineon mit minus 5,6 Prozent davon mit nach unten gezogen. Siemens Energy , bisher ein Profiteur des hohen Strombedarfs von KI-Rechenzentren, büßten 4,2 Prozent ein.

    Am Mittwoch und Donnerstag folge der nächste Härtetest, wenn mit Microsoft , Meta , Apple und Amazon vier der wichtigsten Tech-Konzerne der Welt ihre Quartalszahlen vorlegen, kommentierte der Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Nach den ersten Rissen im KI-Boom dürften genau diese Zahlen den Takt für die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen vorgeben. Sie werden zeigen, ob der KI-Zug wieder Fahrt aufnimmt - oder ob aus Euphorie endgültig Skepsis wird."

    Im vorderen Dax-Feld verbuchten am Dienstag Aktien aus der "Old economy", insbesondere Autowerte, deutliche Kursgewinne nach gut aufgenommenen Quartalszahlen von Mercedes . Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber. Händler und Analysten waren zufrieden, die Anteile gewannen 2,6 Prozent nach zuvor noch höherem Zuwachs. Andere Autowerte wie BMW , Volkswagen sowie Daimler Truck legten ebenfalls kräftig zu.

    Auf dem ersten Platz im Dax standen die Aktien von Rheinmetall mit einem Plus von 4 Prozent; sie könnten nun ihren seit Januar laufenden Abwärtstrend brechen. Rüstungswerte waren insgesamt gefragt.

    Beiersdorf und Henkel zogen infolge starker Quartalszahlen des britischen Konsumgüterherstellers Unilever um 2,4 beziehungsweise 1,6 Prozent an.

    Software- und IT-Aktien waren wie schon am Vortag überwiegend stark. Für die Papiere von Nemetschek ging es nach der Bekräftigung der Jahresziele um mehr als 5 Prozent nach oben; inklusive eines Zukaufs wurden die Ziele angepasst. Bechtle sprangen gar um mehr als 14 Prozent hoch, nachdem der IT-Dienstleister die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Teamviewer wies einen weiteren Umsatzrückgang aus, ließ die Prognose aber unverändert. Die Papiere drehten nach schwachem Start letztlich klar ins Plus und gewannen am Nachmittag mehr als 3 Prozent.

    Exane BNP Paribas stufte die Aktien des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) von "Neutral" auf "Underperform" ab. FMC gaben daraufhin um 2,2 Prozent nach. In die andere Richtung mit plus 4,5 Prozent ging es für die Titel des Düngerherstellers K+S , hier votiert Exane BNP nun mit "Outperform" statt zuvor "Underperform"./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 205,1 auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +38,11 %/+84,15 % bedeutet.





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