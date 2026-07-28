BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk zum zweiten Quartal. Nach herausfordernden 18 Monaten infolge der unerwarteten Absetzung des ehemaligen Vorstandschefs Hein Schumacher sowie der durch die Ausgliederung des Eiscremegeschäfts und den Verkauf des Lebensmittelbereichs ausgelösten Schwankungen dürften die nun deutlich besser als erwarteten Zahlen für eine deutliche Stimmungsaufhellung sorgen. Die Anleger könnten darüber womöglich sogar die Turbulenzen rund um den laufenden Verkaufsprozess des Lebensmittelbereichs ausblenden./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,25 % und einem Kurs von 58,23EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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