🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHELIOS SOLAR AG AktievorwärtsNachrichten zu HELIOS SOLAR AG
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Glockenläuten in Frankfurt: HELIOS SOLAR AG feiert Börsenstart

    Mit dem Glockenschlag in Frankfurt startet die HELIOS SOLAR AG an der Börse – ein Meilenstein für ihr internationales Solar- und Wachstumsprogramm.

    Glockenläuten in Frankfurt: HELIOS SOLAR AG feiert Börsenstart
    Foto: adobe.stock.com
    • Börsengang in Frankfurt: Bell Ringing Ceremony markiert den offiziellen Handelsstart im regulierten Markt (General Standard); erster Kurs 4,15 Euro; Bewertung 126,2 Mio. Euro.
    • 30,4 Mio. Aktien zum Handel zugelassen; Aktie notierte im frühen Handel stabil über dem Emissionspreis von 4,00 Euro.
    • CEO Ong Thuan Ming bezeichnet den Börsengang als bedeutenden Meilenstein; betont Wachstumspläne und Ausbau nachhaltiger Energieprojekte, auch in Europa.
    • Geschäftsmodell: integrierte Technologie- und Solarplattform mit drei Wachstumsfeldern – VPPA, großflächiges Solarpark-Portfolio, StarPoints-Ökosystem; VPPA-Lieferung erneuerbarer Energie über das Netz.
    • HELIOS SOLAR AG: internationaler Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Fokus auf Asien und Europa; finanziert, entwickelt und realisiert Projekte; Verkauf fertiger Projekte oder Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios.
    • Rechtliche Hinweise: BaFin-geprüfter Prospekt, kein öffentliches Angebot in den USA; Risiko- und Zukunftsaussagen-Hinweise sowie Hinweis auf Investitionsrisiken und erforderliche Beratung.


    HELIOS SOLAR AG

    +11,20 %
    +13,25 %
    +11,20 %
    ISIN:DE000A42D2N5WKN:A42D2N
    HELIOS SOLAR AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf


    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Glockenläuten in Frankfurt: HELIOS SOLAR AG feiert Börsenstart Mit dem Glockenschlag in Frankfurt startet die HELIOS SOLAR AG an der Börse – ein Meilenstein für ihr internationales Solar- und Wachstumsprogramm.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     