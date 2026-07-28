Glockenläuten in Frankfurt: HELIOS SOLAR AG feiert Börsenstart
Mit dem Glockenschlag in Frankfurt startet die HELIOS SOLAR AG an der Börse – ein Meilenstein für ihr internationales Solar- und Wachstumsprogramm.
Foto: adobe.stock.com
- Börsengang in Frankfurt: Bell Ringing Ceremony markiert den offiziellen Handelsstart im regulierten Markt (General Standard); erster Kurs 4,15 Euro; Bewertung 126,2 Mio. Euro.
- 30,4 Mio. Aktien zum Handel zugelassen; Aktie notierte im frühen Handel stabil über dem Emissionspreis von 4,00 Euro.
- CEO Ong Thuan Ming bezeichnet den Börsengang als bedeutenden Meilenstein; betont Wachstumspläne und Ausbau nachhaltiger Energieprojekte, auch in Europa.
- Geschäftsmodell: integrierte Technologie- und Solarplattform mit drei Wachstumsfeldern – VPPA, großflächiges Solarpark-Portfolio, StarPoints-Ökosystem; VPPA-Lieferung erneuerbarer Energie über das Netz.
- HELIOS SOLAR AG: internationaler Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Fokus auf Asien und Europa; finanziert, entwickelt und realisiert Projekte; Verkauf fertiger Projekte oder Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios.
- Rechtliche Hinweise: BaFin-geprüfter Prospekt, kein öffentliches Angebot in den USA; Risiko- und Zukunftsaussagen-Hinweise sowie Hinweis auf Investitionsrisiken und erforderliche Beratung.
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