Infineon Technologies Aktie tiefrot - 28.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Mit einer Performance von -7,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,45 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 57,83€, mit einem Minus von -7,80 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Infineon Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,18 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Infineon Technologies +66,03 % gewonnen.

Während Infineon Technologies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,84 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,57 % 1 Monat -25,99 % 3 Monate +16,18 % 1 Jahr +80,26 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 28.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,98 Mrd.EUR € wert.

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Dienstagnachmittag vorsichtiger geworden. Die zur Wochenmitte anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die erwarteten Quartalsberichte weiterer US-Schwergewichte aus dem Techsektor werfen …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die weiter nachgebenden Energiepreise haben am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für weitere Entspannung gesorgt. Der Dax knüpfte gegen Mittag mit plus 0,61 Prozent auf 25.517 Punkte an seine Vortagesgewinne an. Bis zu seinem vor drei Wochen …

So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,08 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -4,98 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,56 %. ON Semiconductor verliert -2,13 % NIO notiert im Plus, mit +0,12 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.