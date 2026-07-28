BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Zahlen des Autobauers für das zweite Quartal hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mf/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 46,57EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.





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