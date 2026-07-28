🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHomerun Resources AktievorwärtsNachrichten zu Homerun Resources

    Rockstone News - Homerun Resources

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Weg zur Bankfähigkeit – wo industrielle Vision auf institutionelle Finanzierung trifft

     

    Ein Bild, das Himmel, draußen, Nebel, Gebäude enthält.<br /> <br /> Automatisch generierte Beschreibung

    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

     

    Eine Reise durch Engineering, De-Risking und Umsetzung

     

    Große Industrieprojekte entstehen nicht über Nacht und werden auch nicht durch eine einzige Unternehmensmeldung vorangebracht. Sie entwickeln sich in einem strukturierten Prozess, in dem Engineering, kommerzielle Entwicklung, Finanzierung und systematisches De-Risking einander schrittweise verstärken. Mit jedem erreichten Meilenstein werden Unsicherheiten reduziert und das Vertrauen in die langfristige Tragfähigkeit des Projekts gestärkt.

     

    Institutionelle Projektfinanzierung kommt in der Regel erst dann ins Spiel, wenn ein Projekt einen technischen Reifegrad erreicht hat, der es Kreditgebern ermöglicht, eine unabhängige Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und, bei positivem Ergebnis, das für den Bau erforderliche langfristige Kapital bereitzustellen.

     

    Banken finanzieren selten Ideen. Sie finanzieren Projekte, die einen Entwicklungsstand erreicht haben, der einer unabhängigen technischen, kommerziellen und finanziellen Prüfung standhält.

     

    Vor diesem Hintergrund könnte die heutige Ankündigung von Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) über die Unterzeichnung eines Letter of Intent (LOI) mit einer führenden europäischen Projektfinanzierungsbank für eine Finanzierung von bis zu 170 Mio. EUR einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens vom Engineering zur institutionellen Projektfinanzierung darstellen.

     

    Der Zeitpunkt erscheint stimmig, da das Unternehmen erst kürzlich seine Bankable Feasibility Study (BFS; eine Bankfähige Machbarkeitsstudie) abgeschlossen hat, welche die technische und wirtschaftliche Grundlage für Gespräche mit langfristig orientierten Projektfinanzierungsinstituten geschaffen hat.

     

    Die heutige Pressemitteilung sollte jedoch nicht als gesicherte Finanzierung verstanden werden. Homerun weist zutreffend darauf hin, dass eine mögliche Finanzierung weiterhin einer umfassenden technischen, kommerziellen, rechtlichen und finanziellen Due Diligence sowie der Syndizierung und den abschließenden Kreditgenehmigungen unterliegt. Dies sind übliche Bestandteile institutioneller Projektfinanzierungen und spiegeln den anspruchsvollen Prüfungsprozess wider, den große Industrieprojekte durchlaufen, bevor verbindliche Finanzierungszusagen erteilt werden…

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rockstone News - Homerun Resources Der Weg zur Bankfähigkeit – wo industrielle Vision auf institutionelle Finanzierung trifft  Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc. Eine Reise durch Engineering, De-Risking und Umsetzung Große Industrieprojekte entstehen nicht über Nacht und werden auch nicht durch eine einzige Unternehmensmeldung vorangebracht. Sie …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     