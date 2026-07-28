DXC und ElevenLabs geben strategische Partnerschaft bekannt, um KI- und Sprachinnovationen für Unternehmen zu skalieren

ASHBURN, Virginia, USA, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit ElevenLabs bekannt, einem KI-Unternehmen, das sich auf Audiomodelle und Sprachassistenten spezialisiert hat. Die Zusammenarbeit wird die KI-zentrierte Transformationsstrategie von DXC beschleunigen, indem fortschrittliche Sprach-KI-Funktionen in den internen Betriebsabläufen und Kundenlösungen des Unternehmens verankert werden. DXC gab außerdem bekannt, dass sich das Unternehmen an der jüngsten Serie-D-Finanzierungsrunde von ElevenLabs in Höhe von 500 Millionen US-Dollar beteiligt hat, bei der ElevenLabs mit rund 11 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird DXC fortschrittliche Sprach-KI-Funktionen in seiner globalen Unternehmensumgebung implementieren, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern, die Kundeninteraktion zu modernisieren und neue KI-gestützte Serviceangebote zu ermöglichen.

Ben Budde, Revenue Leader bei ElevenLabs, erklärt: „DXC ist weltweit in einigen der komplexesten Unternehmensumgebungen tätig. Durch die Partnerschaft mit DXC können wir unsere Sprach-KI-Technologie in geschäftskritische Arbeitsabläufe integrieren und damit neue Möglichkeiten für Automatisierung, Barrierefreiheit und die Art und Weise erschließen, wie Menschen mit Technologie arbeiten."

Beschleunigung der „AI Fast Track"-Strategie von DXC

Die Partnerschaft steht zudem im Einklang mit der Innovationsagenda „Fast Track" von DXC, deren Schwerpunkt auf der branchenübergreifenden Skalierung von KI-, SaaS- und plattformbasierten Lösungen der nächsten Generation liegt. Durch die Integration der Kompetenzen von ElevenLabs wird DXC seine Fähigkeit stärken, differenzierte, menschenähnliche digitale Erlebnisse in großem Maßstab bereitzustellen. Diese Fähigkeiten werden globalen Kunden in den folgenden Schlüsselbereichen zugutekommen:

Produktivität in Unternehmen und digitale Belegschaft

Einsatz von KI-Sprachagenten und Copiloten zur Optimierung des Service-Desk-Betriebs sowie von Schulungen und Wissensmanagement.

Einsatz von KI-Sprachagenten und Copiloten zur Optimierung des Service-Desk-Betriebs sowie von Schulungen und Wissensmanagement. Transformation der Customer Experience

Integration natürlich klingender mehrsprachiger Sprachschnittstellen in Kundenserviceplattformen, um intuitivere und stärker personalisierte Interaktionen zu ermöglichen.

Integration natürlich klingender mehrsprachiger Sprachschnittstellen in Kundenserviceplattformen, um intuitivere und stärker personalisierte Interaktionen zu ermöglichen. Branchenspezifische Lösungen