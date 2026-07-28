🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDXC Technology Company AktievorwärtsNachrichten zu DXC Technology Company
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    DXC und ElevenLabs geben strategische Partnerschaft bekannt, um KI- und Sprachinnovationen für Unternehmen zu skalieren

    DXC und ElevenLabs geben strategische Partnerschaft bekannt, um KI- und Sprachinnovationen für Unternehmen zu skalieren
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ASHBURN, Virginia, USA, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit ElevenLabs bekannt, einem KI-Unternehmen, das sich auf Audiomodelle und Sprachassistenten spezialisiert hat. Die Zusammenarbeit wird die KI-zentrierte Transformationsstrategie von DXC beschleunigen, indem fortschrittliche Sprach-KI-Funktionen in den internen Betriebsabläufen und Kundenlösungen des Unternehmens verankert werden. DXC gab außerdem bekannt, dass sich das Unternehmen an der jüngsten Serie-D-Finanzierungsrunde von ElevenLabs in Höhe von 500 Millionen US-Dollar beteiligt hat, bei der ElevenLabs mit rund 11 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

    Im Rahmen dieser Partnerschaft wird DXC fortschrittliche Sprach-KI-Funktionen in seiner globalen Unternehmensumgebung implementieren, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern, die Kundeninteraktion zu modernisieren und neue KI-gestützte Serviceangebote zu ermöglichen.

    Ben Budde, Revenue Leader bei ElevenLabs, erklärt: „DXC ist weltweit in einigen der komplexesten Unternehmensumgebungen tätig. Durch die Partnerschaft mit DXC können wir unsere Sprach-KI-Technologie in geschäftskritische Arbeitsabläufe integrieren und damit neue Möglichkeiten für Automatisierung, Barrierefreiheit und die Art und Weise erschließen, wie Menschen mit Technologie arbeiten."

    Beschleunigung der „AI Fast Track"-Strategie von DXC

    Die Partnerschaft steht zudem im Einklang mit der Innovationsagenda „Fast Track" von DXC, deren Schwerpunkt auf der branchenübergreifenden Skalierung von KI-, SaaS- und plattformbasierten Lösungen der nächsten Generation liegt. Durch die Integration der Kompetenzen von ElevenLabs wird DXC seine Fähigkeit stärken, differenzierte, menschenähnliche digitale Erlebnisse in großem Maßstab bereitzustellen. Diese Fähigkeiten werden globalen Kunden in den folgenden Schlüsselbereichen zugutekommen:

    • Produktivität in Unternehmen und digitale Belegschaft
      Einsatz von KI-Sprachagenten und Copiloten zur Optimierung des Service-Desk-Betriebs sowie von Schulungen und Wissensmanagement.
    • Transformation der Customer Experience
      Integration natürlich klingender mehrsprachiger Sprachschnittstellen in Kundenserviceplattformen, um intuitivere und stärker personalisierte Interaktionen zu ermöglichen.
    • Branchenspezifische Lösungen
    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DXC und ElevenLabs geben strategische Partnerschaft bekannt, um KI- und Sprachinnovationen für Unternehmen zu skalieren ASHBURN, Virginia, USA, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ - DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit ElevenLabs bekannt, einem KI-Unternehmen, das sich auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     