Ausverkauf bei Speicher-Aktien: KI-Boom bekommt tiefe Kratzer

Bereits am Montag hatte der KI-Handel deutliche Blessuren erlitten. Sandisk war um rund 11 Prozent eingebrochen, AMD verlor mehr als fünf Prozent. Micron kam mit einem Minus von 2,3 Prozent noch vergleichsweise glimpflich davon.

Die Aktien der großen Speicherchip-Hersteller geraten am Dienstag erneut massiv unter Druck. Micron verliert im frühen US-Handel rund 8 Prozent, Western Digital büßen 9 Prozent ein. Die Papiere von Speicherchip-Überflieger Sandisk crashen sogar um 13 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sandisk befindet sich bereits seit Wochen in einer heftigen Berg und Talfahrt. Nach einem Hoch Ende Juni hat die Aktie binnen eines Monats mehr als die Hälfte an Wert verloren, bleibt seit Jahresbeginn aber weiterhin knapp 440 Prozent im Plus. Am Dienstag startete die Aktie mit einem weiteren Verlust von mehr als 7 Prozent in den Handel an der Wall Street.

Das Analysehaus Susquehanna senkte sein Kursziel jüngst von 3250 auf 3050 Dollar, beließ die Einstufung aber auf Positive. Anleger richten den Blick nun auf die anstehenden Quartalszahlen sowie auf Aussagen zur Nachfrage im Bereich KI-Speicher.

Ein wesentlicher neuer Belastungsfaktor kommt aus China. Berichten zufolge produziert ein chinesisches Unternehmen mittlerweile Immersions-Lithografiemaschinen der DUV-Klasse, eine Schlüsseltechnologie für die Chipfertigung, die bislang vor allem der niederländische Hersteller ASML beherrscht.

Zeitgleich sorgte der Börsengang des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT in Shanghai für Aufsehen. Die Aktie schoss um 466 Prozent nach oben und machte das Unternehmen zeitweise zum wertvollsten Konzern Festlandchinas mit einer Marktkapitalisierung von 484 Milliarden US-Dollar. Am zweiten Handelstag kühlte sich die Rallye bereits ab, das Papier schloss vier Prozent im Minus.

Laut UBS-Chefanlagestratege Mark Haefele bleibe die Stimmung der Anleger vor einer Reihe von Quartalszahlen großer US-Technologiekonzerne in dieser Woche fragil. Die UBS rät Investoren zu einer breiter gestreuten Aufstellung innerhalb des KI-Sektors, etwa mit Beimischungen aus defensiveren Technologiebereichen wie Smartphone-Herstellern, Zahlungsdienstleistern und Rechenzentrums-Immobilien.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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