CrowdStrike wird der größte Profiteur der nächsten KI-Welle

Im Mittelpunkt der positiven Einschätzung steht die Erwartung, dass sogenannte "Agentic AI"-Systeme in den kommenden Jahren verstärkt Einzug in Unternehmen halten werden. Mit dieser Entwicklung dürften auch die Anforderungen an die Cybersicherheit deutlich steigen.

Die Investmentbank Loop Capital hat die Beobachtung des Cybersecurity-Unternehmens CrowdStrike mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 230 US-Dollar ausgegeben. Damit sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von 27 Prozent gegenüber einem Kurs von 180 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

CrowdStrike soll den neuen KI-Sicherheitsmarkt dominieren

Loop-Capital-Analyst Yun Kim sieht CrowdStrike hervorragend positioniert, um von diesem strukturellen Wandel zu profitieren. Seiner Einschätzung nach werde sich in der neuen KI-Ära vor allem der Anbieter durchsetzen, der über die leistungsfähigsten Technologien im Bereich Security Information and Event Management (SIEM) sowie Security Operations Center (SOC) verfügt.

Nach Gesprächen mit Branchenvertretern kommt Kim zu dem Schluss, dass CrowdStrike in genau diesen Bereichen derzeit den technologischen Vorsprung besitzt. Das Unternehmen sei deshalb der am besten positionierte Cybersecurity-Anbieter für den entstehenden Markt rund um die Absicherung autonomer KI-Systeme.

"CrowdStrike ist schlicht der am besten positionierte Cybersecurity-Anbieter für die aufkommende Ära der Agentic AI", schreibt Kim. Er geht davon aus, dass die breite Einführung entsprechender Unternehmenslösungen innerhalb der nächsten Jahre einen entscheidenden Wendepunkt erreichen wird.

Laut Tipranks.com hat Yun Kim eine Erfolgsquote von 58 Prozent und erzielt eine durchschnittliche Rendite von 12,20 Prozent. Damit gehört der Analyst zu den besten 10 Prozent der über 12.300 erfassten Wall-Street-Analysten.

Stimmung gegenüber Cybersecurity-Aktien hat sich deutlich gedreht

Noch zu Beginn des Jahres 2026 standen viele Cybersecurity-Unternehmen unter Druck. Anleger befürchteten damals, dass leistungsfähigere KI-Systeme bestehende Geschäftsmodelle der Branche untergraben könnten. Die Aktie von CrowdStrike verlor zwischenzeitlich rund 25 Prozent.

Diese Sorgen haben sich inzwischen weitgehend ins Gegenteil verkehrt. Fortschritte bei großen KI-Modellen machten gleichzeitig deutlich, wie anfällig bestehende Sicherheitsinfrastrukturen gegenüber autonomen Angriffen sind.

Die Folge: Die CrowdStrike-Aktie legte im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 55 Prozent zu und hat sich seit ihrem Tief Ende Februar mehr als verdoppelt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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