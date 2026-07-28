Diese Dividendenaktie bietet jetzt eine Top-Einstiegschance!

Nach einer monate-, zum Teil sogar jahrelangen Rallye werden KI- und Halbleiterwerte inzwischen crashartig verkauft. Nach einem ohnehin schwachen Wochenauftakt am Montag beschleunigen sich die Verluste bei AMD , Micron und Co. am Dienstag weiter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei einzelnen Werten, wie dem Spezialglashersteller Corning, der mit einer schwachen Prognose für das kommende Quartal enttäuschte, liegen die Verluste inzwischen bei über 50 Prozent. Ein Ende des Ausverkaufs ist noch immer nicht in Sicht.

Umgekehrt legen defensive Basiswerte zu. Nach überraschend starken Quartalszahlen sind aus dem Dow-Jones-Index, der Technologiewerte inzwischen deutlich outperformen kann, Coca-Cola und Sherwin-Williams gefragt. Doch auch eine andere Aktie macht am Dienstag für sich Werbung.

US-REIT American Tower nach Zahlen gefragt

Der auf Mobilfunkmasten spezialisierte Immobilieninvestitionsfonds (REIT) American Tower ist nach am Mittag vorgelegten Quartalszahlen stark gefragt. Mit einem Plus von rund 6 Prozent erwischt die Aktie einen der besten Handelstage seit langer Zeit.

Über viele Monate hinweg hatten Anlegerinnen und Anleger befürchtet, dass Satellitenkommunikation, wie von SpaceX angestrebt, das traditionelle Mobilfunkgeschäft und damit auch das Geschäft mit Funktürmen disruptieren könnte. Doch das überraschend starke Abschneiden im zurückliegenden Vierteljahr hat diese Sorgen zerstreut.

Rechenzentren schieben Wachstum an, Nettogewinn steigt stark

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 4,6 Prozent auf 2,75 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 50 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Die aus dem Immobilienportfolio erzielten Erlöse kletterten sogar um 6,3 Prozent auf knapp 2,70 Milliarden US-Dollar. Einer der Wachstumstreiber waren Rechenzentren. Hier konnte der Umsatz sogar um 13,4 Prozent gesteigert werden.

Die auf Anlegerinnen und Anlegern zurechenbaren Funds from Operations (FFO) übertrafen mit 2,71 US-Dollar pro Aktie die Erwartungen um 25 Cent und damit deutlich. Dank erheblicher Verbesserungen bei der operativen Effizienz kletterten auch das bereinigte EBITDA sowie der Nettoertrag, der um 133,2 Prozent auf 888,0 Millionen US-Dollar zulegte.

CEO Steve Vondran zeigte sich mit dem Erreichten zufrieden: "Wir haben ein weiteres, starkes Quartal abgeliefert, das von einer robusten Leasing-Nachfrage nach unserem global diversifizierten Tower-Portfolio, Rekordabschlüssen bei CoreSite [der Tochter für Rechenzentren] und anhaltender operativer Exzellenz angetrieben wurde."

Prognose angehoben, Zweifel am Geschäftsmodell ausgeräumt

Angesichts der zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung beließ es der Vorstandsvorsitzende jedoch nicht bei Worten, sondern ließ auch Taten in Form einer Prognoseanhebung erfolgen. Statt wie bisher mit einem bereinigte FFO von 10,90 bis 11,07 US-Dollar je Aktie rechnet man bei American Tower für das Gesamtjahr jetzt mit 11,00 bis 11,17 US-Dollar.

Der bereinigte operative Ertrag soll sich auf 7,24 bis 7,31 Milliarden US-Dollar belaufen, was eine Anhebung um rund 50 Millionen US-Dollar darstellt. Die Umsatzprognose wurde um 110 Millionen US-Dollar auf bis zu 10,834 Milliarden US-Dollar und damit deutlich über den Analystenkonsens von 10,688 Milliarden US-Dollar angehoben. Das ließ Zweifler am Geschäftsmodell verstummen.

Aktie +6 Prozent: Prozyklisches Kaufsignal rückt näher

Üblicherweise handeln die Anteile von Immobilieninvestitionsfonds mit einer eher geringen Schwankungsbreite doch angesichts der deutlich übertroffenen Erwartungen sowohl bei den Zahlen für das abgelaufene Quartal als auch dem Ausblick auf das kommende legte die Aktie mit knapp 6 Prozent überdurchschnittlich stark zu.

Damit gelang gegenüber dem Jahresauftakt der Vorzeichenwechsel. Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr steht jedoch noch immer ein Minus von rund 20 Prozent zu Buche. Das demonstriert, wie sehr die gestiegenen Anleiherenditen einerseits und die Furcht vor einer Disruption des Geschäftsmodelles andererseits die Aktie, die mit dem Sprung an die 50-Tage-Linie ein erstes prozyklisches Kaufsignal vor Augen hat, belastet hatten.

Fazit: Krisensichere Dividende zu einem fairen Preis

Auf Basis der unternehmenseigenen Prognose ist American Tower für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 16 bewertet, womit sie deutlich günstiger ist als Mitbewerber Crown Castle (18,3), der mit 5,7 Prozent die höhere Dividendenrendite zu bieten hat – American Tower zahlt gegenwärtig "nur" 4,3 Prozent, hat angesichts einer deutlich niedrigeren Ausschüttungsquote dafür aber die größeren Steigerungsmöglichkeiten.

Insgesamt bietet American Tower somit ein äußerst attraktives Gesamtpaket aus moderater Bewertung, hoher (und gleichzeitig sicherer) Dividendenrendite mit Steigerungspotenzial und einem Geschäftsmodell, das anders als befürchtet nicht bedroht ist, sondern sogar bislang unterschätztes Wachstumspotenzial bietet. Die Aktie ist auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau eine hervorragende Wahl für Anlegerinnen und Anleger auf der Suche nach einem defensiven Basiswert mit viel Substanz und hohem Gegenwert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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