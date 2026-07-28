JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele leicht angehoben, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer leicht steigenden Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie 2026./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,18 % und einem Kurs von 58,19EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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