Aussteller auf der Canton Fair erweitern ihr Angebot an klimaresistenten Produkten, um der sich wandelnden weltweiten Nachfrage gerecht zu werden

Die Kantonmesse bietet einen Einblick in diese sich entwickelnden Trends. So zeigte beispielsweise die 139. Canton Fair, wie sich Hersteller zunehmend auf anwendungsspezifische Innovationen konzentrieren und durch fortschrittliche Materialien und Produktdesigns auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher nach Kühllösungen eingehen.

GUANGZHOU, China, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Sich verändernde klimatische Bedingungen beeinflussen weltweit die Beschaffungsentscheidungen von . Da die Temperaturen in vielen Regionen steigen, wächst die Nachfrage nach Produkten, die den Komfort und die Lebensqualität verbessern. Internationale Käufer legen zunehmend Wert auf Produkte, die konkrete Herausforderungen des Alltags bewältigen und gleichzeitig Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Chinesische Hersteller treiben Innovationen in einer Vielzahl von Produktkategorien voran und entwickeln Lösungen, die auf die sich wandelnden Markt- und Verbraucherbedürfnisse zugeschnitten sind.

Für Innenräume stellten die Aussteller Lösungen vor, die für Räume konzipiert sind, in denen herkömmliche Klimaanlagen möglicherweise nicht praktikabel sind, darunter Wohnungen, provisorische Büros und Küchen. Diese mobilen Kühllösungen zeichneten sich durch eine effizientere und flexiblere Kühlung mit energiesparender Leistung sowie ein gesünderes Luftmanagement für eine Vielzahl von Innenräumen aus.

Die klimabedingte Verbrauchernachfrage treibt zudem Innovationen im Bereich des Outdoor-Lifestyles voran. Kühlende Funktionsstoffe erwiesen sich als eine der wichtigsten Innovationen, da sie sofortige Kühlung, Feuchtigkeitstransport, schnelle Trocknung und antibakterielle Eigenschaften für Sportbekleidung, Sonnenschutzkleidung und sommerliche Alltagskleidung vereinen.

Auch passive Kühltechnologien gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Verbraucher Komfort ohne zusätzlichen Energieverbrauch suchen. Zu den Exponaten gehörten Textilmaterialien zur Verbesserung des Schlafkomforts sowie Kühlabdeckungen für Fahrzeuge, bei denen die Strahlungskühlungstechnologie zum Einsatz kommt. Unter hohen Temperaturen können solche Abdeckungen dazu beitragen, Sonnenenergie abzuhalten und den Wärmeaufbau im Inneren geparkter Fahrzeuge zu verringern.

Vor diesem Hintergrund dient die Kantonmesse weiterhin als wichtige Plattform, die globale Einkäufer mit Chinas sich weiterentwickelndem Produktionsökosystem verbindet. Die für Oktober 2026 geplante 140. Canton Fair wird Aussteller aus den unterschiedlichsten Branchen zusammenbringen und internationalen Einkäufern eine Handelsplattform aus einer Hand bieten, auf der sie die neuesten Produkte und Technologien entdecken können.

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