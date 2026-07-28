RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten anderen Konsumgüterhersteller, schrieb Nik Modi am Dienstag nach den Quartalszahlen und der Anhebung der Jahresprognose durch den Getränkekonzern. Insgesamt sei der Bericht stark ausgefallen./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:47 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 76,87EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nik Modi

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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