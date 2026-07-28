BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim nach Zahlen zum zweiten Quartal von 245 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Ausrüster und Zulieferer der biopharmazeutischen Industrie habe beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte operative Marge habe der Markterwartung entsprochen./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 162EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Delphine Le Louet
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Delphine Le Louet
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte