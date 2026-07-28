BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim nach Zahlen zum zweiten Quartal von 245 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Ausrüster und Zulieferer der biopharmazeutischen Industrie habe beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte operative Marge habe der Markterwartung entsprochen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 162EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Delphine Le Louet

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar