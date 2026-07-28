BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 877 auf 986 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er lobe die verbindliche Vereinbarung zum Kauf des US-Unternehmens Forte Biosciences, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Transaktion trage dazu bei, das Konzentrationsrisiko im Portfolio des Biotechspezialisten zu senken. Der Experte blickt ähnlichen Deals bis in die 2030er Jahre hinein erfreut entgegen./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 780,6EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 986

Kursziel alt: 877

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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