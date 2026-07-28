Fortune gibt die Fortune-Global-500-Liste für 2026 bekannt

US-Unternehmen erreichen 18-Jahres-Hoch und führen die Rangliste weltweit mit 141 Firmen an

Amazon führt die Liste an und beendet damit Walmarts zwölfjährige Vorherrschaft auf Platz 1

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anzahl der weiblichen CEOs in den Fortune Global 500 erreicht Rekordwert von 34 – Anteil steigt auf 6,8 %

Die „Magnificent Seven" erzielen 2025 einen Umsatz von 2,3 Billionen Dollar und einen Gewinn von 608 Milliarden Dollar.

Amazon-Gründer Jeff Bezos auf dem Fortune-Titelblatt in einer exklusiven, ausführlichen Reportage

NEW YORK, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Heute hat Fortune die Fortune Global 500() für 2026 veröffentlicht – die maßgebliche Liste der weltweit größten Unternehmen, geordnet nach ihrem Umsatz im Geschäftsjahr 2025.

Amazon belegt in diesem Jahr Platz 1 und beendet damit Walmarts 12-jährige Vorherrschaft an der Spitze, gefolgt von State Grid, UnitedHealth Group und Saudi Aramco. Amazon überschritt 2025 mit einem Umsatzsprung von 12 % die 700-Milliarden-Dollar-Marke und sicherte sich den Titel „umsatzstärkstes Unternehmen der Welt".

Die diesjährige Fortune-Global-500-Liste erscheint zum 37. Mal und verzeichnet Rekordzahlen bei Gesamtumsatz und -gewinn (inflationsbereinigt). Insgesamt machen die Fortune-Global-500-Unternehmen zwei Drittel des weltweiten BIP aus, mit einem Umsatz von 43,1 Billionen US-Dollar (plus 3 %), einem Gewinn von 3,4 Billionen US-Dollar (plus 14 %) und beschäftigen weltweit 70,2 Millionen Menschen. Allein die 50 führenden Unternehmen machen 33 % des Gesamtumsatzes und 39 % des Gesamtgewinns aus, während die Top 100 47 % bzw. 53 % ausmachen, was verdeutlicht, wie stark die globale Unternehmensmacht an der Spitze konzentriert ist.

DiE TOP-10-LISTE DER 2026 FORTUNE GLOBAL 500:

Amazon.com (USA) Walmart (USA) Staatliches Stromnetz (China) UnitedHealth-Gruppe (USA) Saudi Aramco (Saudi-Arabien) Apple (USA) McKesson (USA) Alphabet (USA) CVS Health (USA) China National Petroleum (China)

Die Präsenz der USA in der Fortune-Global-500-Liste erreichte mit 141 Unternehmen (drei mehr als im Vorjahr) den höchsten Stand seit 2008 – mehr als jedes andere Land. Die US-Unternehmen erzielten einen Gesamtumsatz von 15,5 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Großchina – bestehend aus Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan – belegte mit 122 Unternehmen den zweiten Platz, was einem Rückgang um acht gegenüber dem Vorjahr entspricht und den niedrigsten Stand seit 2018 darstellt.