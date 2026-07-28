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    Fortune gibt die Fortune-Global-500-Liste für 2026 bekannt

    Fortune gibt die Fortune-Global-500-Liste für 2026 bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    Amazon führt die Liste an und beendet damit Walmarts zwölfjährige Vorherrschaft auf Platz 1

    US-Unternehmen erreichen 18-Jahres-Hoch und führen die Rangliste weltweit mit 141 Firmen an

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    Die Anzahl der weiblichen CEOs in den Fortune Global 500 erreicht Rekordwert von 34 – Anteil steigt auf 6,8 %

    Die „Magnificent Seven" erzielen 2025 einen Umsatz von 2,3 Billionen Dollar und einen Gewinn von 608 Milliarden Dollar.

    Amazon-Gründer Jeff Bezos auf dem Fortune-Titelblatt in einer exklusiven, ausführlichen Reportage

    NEW YORK, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Heute hat Fortune die Fortune Global 500() für 2026 veröffentlicht – die maßgebliche Liste der weltweit größten Unternehmen, geordnet nach ihrem Umsatz im Geschäftsjahr 2025.

    Amazon Executive Chair Jeff Bezos is featured on the cover of Fortune's August/September 2026 issue. Photograph by Spencer Lowell for Fortune.

    Amazon belegt in diesem Jahr Platz 1 und beendet damit Walmarts 12-jährige Vorherrschaft an der Spitze, gefolgt von State Grid, UnitedHealth Group und Saudi Aramco. Amazon überschritt 2025 mit einem Umsatzsprung von 12 % die 700-Milliarden-Dollar-Marke und sicherte sich den Titel „umsatzstärkstes Unternehmen der Welt".

    Die diesjährige Fortune-Global-500-Liste erscheint zum 37. Mal und verzeichnet Rekordzahlen bei Gesamtumsatz und -gewinn (inflationsbereinigt). Insgesamt machen die Fortune-Global-500-Unternehmen zwei Drittel des weltweiten BIP aus, mit einem Umsatz von 43,1 Billionen US-Dollar (plus 3 %), einem Gewinn von 3,4 Billionen US-Dollar (plus 14 %) und beschäftigen weltweit 70,2 Millionen Menschen. Allein die 50 führenden Unternehmen machen 33 % des Gesamtumsatzes und 39 % des Gesamtgewinns aus, während die Top 100 47 % bzw. 53 % ausmachen, was verdeutlicht, wie stark die globale Unternehmensmacht an der Spitze konzentriert ist.

    DiE TOP-10-LISTE DER 2026 FORTUNE GLOBAL 500:

    1. Amazon.com (USA)
    2. Walmart (USA)
    3. Staatliches Stromnetz (China)
    4. UnitedHealth-Gruppe (USA)
    5. Saudi Aramco (Saudi-Arabien)
    6. Apple (USA)
    7. McKesson (USA)
    8. Alphabet (USA)
    9. CVS Health (USA)
    10. China National Petroleum (China)

    Die Präsenz der USA in der Fortune-Global-500-Liste erreichte mit 141 Unternehmen (drei mehr als im Vorjahr) den höchsten Stand seit 2008 – mehr als jedes andere Land. Die US-Unternehmen erzielten einen Gesamtumsatz von 15,5 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Großchina – bestehend aus Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan – belegte mit 122 Unternehmen den zweiten Platz, was einem Rückgang um acht gegenüber dem Vorjahr entspricht und den niedrigsten Stand seit 2018 darstellt.

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