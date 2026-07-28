BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. James Hooper sprach am Dienstag von komplexen Resultaten mit mehreren Einmaleffekten. Alles in allem aber biete das Zahlenwerk wenig Anlass, etwas an seiner längerfristigen positiven Einschätzung der Aktien des französischen Industriegas-Herstellers zu ändern./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 172,2EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 189
Kursziel alt: 189
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 189
Kursziel alt: 189
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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