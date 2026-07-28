BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. James Hooper sprach am Dienstag von komplexen Resultaten mit mehreren Einmaleffekten. Alles in allem aber biete das Zahlenwerk wenig Anlass, etwas an seiner längerfristigen positiven Einschätzung der Aktien des französischen Industriegas-Herstellers zu ändern./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 172,2EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 189

Kursziel alt: 189

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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