JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas übertroffen, angeführt von unerwartet starken Erlösen im Bereich Impfstoffe, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in einer ersten Reaktion. Auch der operative Gewinn des Pharmakonzerns sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,80 % und einem Kurs von 24,08EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
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