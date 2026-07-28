JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas übertroffen, angeführt von unerwartet starken Erlösen im Bereich Impfstoffe, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in einer ersten Reaktion. Auch der operative Gewinn des Pharmakonzerns sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,80 % und einem Kurs von 24,08EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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