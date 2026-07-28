JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe erheblich besser abgeschnitten als erwartet und die Jahresprognose heraufgesetzt, schrieb Andrea Teixeira am Dienstag nach dem Bericht. Die solide Dynamik setze sich fort. Teixeira rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,80 % und einem Kurs von 77,45EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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