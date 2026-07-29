Analysten sind begeistert - dieser italienische Konzern könnte durchstarten

Bending Spoons entwickelt nicht nur eigene Anwendungen. Er kauft vor allem bekannte, häufig ins Hintertreffen geratene Digitalmarken, baut sie tiefgreifend um und will sie anschließend dauerhaft behalten. Zum Portfolio gehören unter anderem AOL, Vimeo, Evernote, WeTransfer, Eventbrite, Brightcove, Meetup, Komoot und die KI-Foto-App Remini.

Mit Bending Spoons ist am 1. Juli 2026 eines der ungewöhnlichsten europäischen Technologieunternehmen an die Börse gegangen. Der Konzern kommt aus Europa: Das Unternehmen wurde 2013 in Kopenhagen, Dänemark, gegründet. Kurz darauf verlegte es seinen Hauptsitz nach Mailand und gilt heute als italienischer Technologiekonzern.

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Börsenstart macht hellhörig

Der Ausgabepreis wurde auf 29 US-Dollar festgesetzt. Damit lag er über der zuvor genannten Preisspanne von 26 bis 28 US-Dollar. Insgesamt wurden knapp 58 Millionen Aktien platziert. Davon stammten rund 34,4 Millionen neue Aktien vom Unternehmen, während bestehende Anteilseigner etwa 23,6 Millionen Papiere verkauften. Das gesamte Platzierungsvolumen belief sich auf rund 1,68 Milliarden US-Dollar. Bending Spoons flossen nach Abzug der Bankprovisionen und vor weiteren Emissionskosten rund 954 Millionen US-Dollar zu.

Auch der erste Börsenkurs überzeugte. Die Aktie eröffnete bei 31 US-Dollar und damit knapp sieben Prozent über dem Ausgabepreis. Im Tagesverlauf nahm die Nachfrage deutlich zu. Der erste Handelstag endete bei 40,50 US-Dollar. Das entsprach einem Aufschlag von fast 40 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis und hob den Börsenwert zeitweise auf rund 25,7 Milliarden US-Dollar.

Die Euphorie hielt allerdings nicht vollständig an. Am 28. Juli notierte die Aktie bei 33,26 US-Dollar. Damit lag sie noch knapp 15 Prozent über dem Ausgabepreis, aber fast 18 Prozent unter ihrem ersten Schlusskurs. Der Börsengang ist also weiterhin im Plus, die extreme Bewertung des ersten Handelstages wurde jedoch teilweise wieder abgebaut.

Ein interessante Börsenstory mit bekannten Namen

Bending Spoons wurde 2013 in Mailand gegründet. Die Vorgeschichte begann mit dem gescheiterten Start-up Evertale. Die Gründer Luca Ferrari, Matteo Danieli und Francesco Patarnello hatten eine Anwendung entwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch ein digitales Tagebuch erstellen sollte. Das Projekt scheiterte wirtschaftlich. Nach der Abwicklung blieben rund 40.000 US-Dollar übrig. Mit diesem Kapital gründete das Team gemeinsam mit Luca Querella und Tomasz Greber Bending Spoons. Der Firmenname ist von der berühmten Löffel-Szene aus dem Film "Matrix" inspiriert.

Das Geschäftsmodell erinnert an eine Mischung aus Technologiekonzern und Private-Equity-Gesellschaft. Bending Spoons sucht nach etablierten digitalen Produkten mit bekannten Marken, bestehenden Nutzern und wiederkehrenden Einnahmen. Anschließend übernimmt der Konzern die technische Entwicklung, das Marketing, die Preisgestaltung und große Teile der Verwaltung.

Der Unterschied zu Privat-Equity-Gesellschaften

Anders als klassische Finanzinvestoren will Bending Spoons die gekauften Unternehmen nicht nach einigen Jahren wieder verkaufen. Die Marken sollen dauerhaft im Konzern bleiben. Seit der Gründung hat Bending Spoons mehr als 50 Übernahmen abgeschlossen. Allein 2025 kamen sechs Unternehmen hinzu. Im ersten Quartal 2026 folgten mit AOL und Eventbrite zwei weitere große Zukäufe.

Das Ziel ist nicht, zwischen den einzelnen Marken möglichst viele direkte Synergien zu schaffen. Der entscheidende Hebel ist vielmehr eine gemeinsame technologische und operative Plattform. Eigene Systeme sollen unter anderem den Kundenwert vorhersagen, Marketingmaßnahmen auswerten, Zahlungen steuern und erfolgreiche Produktfunktionen schneller auf andere Anwendungen übertragen.

KI macht die Ziele groß

Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Bending Spoons will Entwicklungsprozesse beschleunigen, den Programmieraufwand senken und bestehende Produkte schneller verbessern. Zugleich erhöht der Konzern nach Übernahmen häufig die Preise, verändert Abonnements und reduziert Personal. Diese harten Umbauten haben Bending Spoons hohe Margen eingebracht, aber auch Kritik von ehemaligen Beschäftigten und Nutzern ausgelöst. Reuters beschreibt das Modell als Kombination aus tiefgreifender Restrukturierung, beschleunigter Produktentwicklung und stärkerer Monetarisierung.

Die wirtschaftliche Entwicklung kann sich sehen lassen

Der Umsatz stieg von 387 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 671 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Im Jahr 2025 erreichte Bending Spoons bereits 1,31 Milliarden US-Dollar. Das entspricht über diesen Zeitraum einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 84 Prozent. Im ersten Quartal 2026 sprang der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 132 Prozent auf 601 Millionen US-Dollar. Ein großer Teil dieses Wachstums stammt allerdings aus Übernahmen.

Auch operativ verdient das Unternehmen Geld. Das Betriebsergebnis stieg von 84 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 278 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Im ersten Quartal 2026 erreichte es 120 Millionen US-Dollar. Die operative Marge lag sowohl 2025 als auch im ersten Quartal 2026 bei rund 20 Prozent.

Unterm Strich hakt es noch ein wenig

Beim Nettogewinn fällt das Bild weniger geradlinig aus. Nach 160,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 und 89 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 schrieb Bending Spoons 2025 unter dem Strich praktisch eine schwarze Null. Belastend wirkten unter anderem Zinskosten, Abschreibungen auf übernommene immaterielle Vermögenswerte sowie Transaktions- und Restrukturierungsaufwendungen.

Im ersten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen wieder einen Gewinn von 27,5 Millionen US-Dollar. Bereinigt um verschiedene Übernahme-, Abschreibungs- und Restrukturierungseffekte weist Bending Spoons deutlich höhere Ergebnisse aus. Das bereinigte Nettoergebnis lag 2025 bei 375,6 Millionen US-Dollar und im ersten Quartal 2026 bei knapp 206 Millionen US-Dollar. Anleger müssen deshalb genau zwischen den offiziellen Ergebnissen und den stark bereinigten Kennzahlen unterscheiden.

Kundenkreis ist nicht ohne

Die Plattformen des Konzerns erreichten im März 2026 zusammen mehr als 500 Millionen monatlich aktive Nutzer und über neun Millionen zahlende Kunden. Bending Spoons weist allerdings selbst darauf hin, dass einzelne Personen bei mehreren Diensten registriert sein können und deshalb möglicherweise mehrfach gezählt werden. Die Zahlen zeigen somit eher die Reichweite des Portfolios als die genaue Zahl unterschiedlicher Nutzer.

Viele neue Ziele

Bending Spoons sieht selbst mehr als 1.000 mögliche Ziele in Europa und Nordamerika. Diese Unternehmen erzielten nach internen Berechnungen 2025 zusammen fast 400 Milliarden US-Dollar Umsatz. Der Konzern untersuchte allein 2025 mehr als 200 mögliche Übernahmen ausführlich. Die Börsennotierung verschafft Bending Spoons dafür zusätzliches Kapital und eine handelbare Aktie, die bei künftigen Transaktionen als Zahlungsmittel eingesetzt werden kann.

Schon viel eingepreist

Die Bewertung ist anspruchsvoll. Der Ausgabepreis entsprach einer Marktkapitalisierung von rund 18,4 Milliarden US-Dollar. Bezogen auf den Umsatz von 2025 zahlten Anleger damit rechnerisch etwa das 14-Fache des Jahresumsatzes. Das ist eine hohe Bewertung für einen Konzern, dessen Wachstum stark von schuldenfinanzierten Übernahmen abhängt und dessen offizieller Nettogewinn 2025 bei nahezu null lag. Gleichzeitig sind die operative Marge, das Abonnementgeschäft und die bisherigen Wachstumsraten deutlich stärker als bei vielen klassischen Beteiligungsgesellschaften.

Die ersten Analysten sind insgesamt positiv, aber nicht euphorisch. Von zehn beobachteten Häusern empfehlen sechs die Aktie zum Kauf und vier zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt knapp unter 40 US-Dollar. Optimisten verweisen auf die hohen Margen und das skalierbare Übernahmemodell. Skeptiker sehen vor allem Risiken bei größeren Akquisitionen und der bereits ambitionierten Bewertung.

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Mein Tipp: Sind Sie schon drin?

Der Börsengang von Bending Spoons ist gelungen. Der Ausgabepreis lag über der ursprünglichen Spanne, die Emission brachte rund 1,68 Milliarden US-Dollar ein und der erste Schlusskurs übertraf den Ausgabepreis um fast 40 Prozent. Auch nach dem anschließenden Rücksetzer notiert die Aktie deutlich über den 29 US-Dollar, zu denen sie ausgegeben wurde.

Für Anleger ist der erfolgreiche Börsenstart noch kein Beweis dafür, dass die Aktie langfristig erfolgreich sein wird. Bending Spoons besitzt ein außergewöhnlich profitables operatives Modell, starke Marken und wiederkehrende Erlöse. Gleichzeitig treffen eine hohe Bewertung, erhebliche Schulden und aggressive Übernahmen aufeinander.

Der Börsengang war ein Erfolg. Ob Bending Spoons auch als börsennotierter Konzern überzeugt, entscheidet sich bei den nächsten großen Übernahmen und den ersten Quartalsberichten nach dem IPO. Mutige Anleger setzen trotzdem darauf, dass Bending Spoons weiter für Furore sorgt.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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