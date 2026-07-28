SpaceX halbiert sich und Cathie Wood kauft den Crash

Die SpaceX-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Selbst ein erfolgreicher Test der Starship-Rakete konnte den Kursverfall nicht stoppen. Am Montag schloss das Papier bei 108,66 US-Dollar. Damit lag der Kurs 52 Prozent unter dem Rekordhoch von 225,64 US-Dollar. Rund 1,5 Billionen US-Dollar Börsenwert wurden laut Barron's vernichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die erste wichtige Marke liege bei 100 US-Dollar. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas geht davon aus, dass Anleger dem Geschäft mit künstlicher Intelligenz auf diesem Niveau keinen Wert mehr beimessen würden.

Allein das Raketen- und Satellitengeschäft mit Starlink könnte laut Jonas 136 US-Dollar je Aktie wert sein. Er empfiehlt das Papier zum Kauf und setzt sein Kursziel auf 300 US-Dollar. Mehr als 60 Prozent seiner Gesamtbewertung entfallen allerdings auf das Geschäft mit künstlicher Intelligenz.

SpaceX hatte sich im Februar mit xAI zusammengeschlossen. Der Konzern investiert Milliarden in Rechenkapazitäten und verfolgt langfristig Pläne für Datenzentren im Weltraum. Barron’s sieht 90 US-Dollar als zweite mögliche Kaufmarke. Diese Bewertung hatte das Magazin bereits kurz vor dem Börsengang genannt. Grundlage waren Berechnungen des Finanzprofessors Aswath Damodaran sowie Vergleiche mit Kommunikations- und Technologieunternehmen.

Die dritte Marke liegt bei 63 US-Dollar. Das entspräche einem Rückgang von 53 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar.

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Cathie Wood nutzt den Kursrutsch bereits zum Einstieg. Ihre Investmentgesellschaft ARK Invest kaufte am Montag rund 125.000 SpaceX-Aktien im Wert von etwa 14 Millionen US-Dollar. Zusätzlich erwarb ARK rund 28.000 Tesla-Aktien für etwa neun Millionen US-Dollar.

SpaceX war am elften Juni an die Börse gegangen. In den ersten drei Handelstagen stieg die Aktie um 42 Prozent. Seitdem fiel sie deutlich unter den Ausgabepreis.

Auch Tesla bleibt unter Druck. Seit den enttäuschenden Quartalszahlen vom 22. Juli verlor die Aktie rund 18 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus um die 30 Prozent.

Der nächste wichtige Impuls für SpaceX folgt am 4. August. Dann veröffentlicht das Unternehmen erstmals Quartalszahlen. Sie dürften zeigen, ob das operative Geschäft die weiterhin hohe Bewertung rechtfertigen kann.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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