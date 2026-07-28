JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte vom Bereich Life Science angeführt werden, wobei auch der Bereich Process Solutions profitiert haben dürfte, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich Electronics EL dürfte zudem weiterhin von der Stärke des KI-gestützten Halbleiterbereichs angetrieben worden sein, während der schwächelnde Geschäftsbereich Delivery Systems & Services von niedrigen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr profitiert haben dürfte./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 144,4EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 129
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 129
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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