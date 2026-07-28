BERNSTEIN RESEARCH stuft GSK auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2825 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern habe die Markterwartung mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen, hob Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor. Kluge langfristige Maßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung hätten die auch insgesamt soliden Resultate untermauert./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,77 % und einem Kurs von 24,30EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,25
Kursziel alt: 28,25
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,25
Kursziel alt: 28,25
Währung: GBP
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