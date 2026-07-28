JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe nach unerwartet guten Resultaten für das zweite Quartal seine Jahresziele angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Für die zweite Jahreshälfte sei er weniger besorgt, wie es bei vielen Investoren der Fall zu sein scheine./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 93,62EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian P. Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 118

Kursziel alt: 118

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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