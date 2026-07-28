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    Die Diversifikation ist tot

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    Steve Eisman verkauft Alphabet: Der KI-Trade wird zum Risiko für dein Depot

    Steve Eisman hat seine Alphabet-Aktien verkauft. Seine Warnung trifft Anleger, die glauben, ihr Depot sei noch sauber diversifiziert – dabei hängt der Markt längst an einem einzigen KI-Trade.

    Für Sie zusammengefasst
    • Eisman verkaufte Alphabet und reduzierte KI‑Engagement
    • Markt hängt am einzigen KI‑Trade, Diversifikation trügt
    • Rückzug der Hyperscaler würde Markt stark treffen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Die Diversifikation ist tot - Steve Eisman verkauft Alphabet: Der KI-Trade wird zum Risiko für dein Depot
    Foto: Unsplash

    Steve Eisman wird beim KI-Trade vorsichtiger. Der durch "The Big Short" bekannte Investor sagte am Montag bei CNBC, er habe seine Google-Aktien vor einigen Monaten verkauft, nachdem er die Position über viele Jahre gehalten hatte. "Ich habe mein Engagement reduziert. Ich habe meine Google-Aktien vor ein paar Monaten verkauft", sagte Eisman. Die Beteiligung habe er so lange gehalten, dass er selbst kaum sagen könne, seit wann sie in seinem Depot lag. "Ich wollte mein Engagement im KI-Bereich reduzieren."

    Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Tech-Rallye erste Risse zeigt. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite verzeichneten zuletzt zwei Wochenverluste in Folge. Alphabet verlor in der vergangenen Woche fast 8 Prozent, obwohl der Konzern die Erwartungen des Marktes übertraf. Belastet hatte vor allem die angehobene Prognose für Investitionsausgaben. Genau darin sieht Eisman das zentrale Risiko: Der Markt hängt inzwischen stark daran, dass die großen Tech-Konzerne weiter Milliarden in künstliche Intelligenz pumpen.

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    Aus seiner Sicht ist der KI-Boom längst mehr als nur ein Thema unter vielen. "Es ist alles ein einziger Trade", sagte Eisman. Viele Anleger glaubten zwar, breit diversifiziert zu sein. Tatsächlich seien aber sowohl Aktien als auch Teile des Anleihemarktes eng mit dem KI-Thema verknüpft. Investmentbanken profitierten etwa von KI-Finanzierungen, während große Technologiewerte die Aktienindizes dominieren. "Was mir Angst macht, ist, dass es sich um ein und denselben Handel handelt."

    Besonders gefährlich wäre aus seiner Sicht ein Rückzug der großen Tech-Konzerne bei ihren KI-Investitionen. Auf die Frage, was passieren würde, wenn Hyperscaler ihre Ausgaben kürzen, antwortete Eisman: "Ich glaube, der Markt würde direkt nach unten rasen." Eine solche Kürzung könne langfristig zwar gesund sein, kurzfristig aber vor allem Aktien wie Nvidia treffen, die massiv vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren.

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    Ein weiteres Risiko sieht Eisman bei den Anbietern großer Sprachmodelle. Für ihn ist offen, ob Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic dauerhaft starke Wettbewerbsvorteile haben, wenn KI immer kapitalintensiver wird und chinesische Open-Source-Modelle deutlich günstiger sind. "Die Kosten ihrer Modelle sind etwa fünfmal so hoch wie die chinesischer Modelle", sagte er. Ob westliche Anbieter diesen Kostennachteil langfristig ausgleichen können, sei unklar. "Ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht, aber ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sonst sie kennt."

    Eisman hält deshalb derzeit viel Bargeld und wartet ab. Seine Botschaft an Anleger ist klar: Solange der Glaube an KI hält, kann der Markt weiterlaufen. Wenn dieser Trade aber bricht, könnte die Korrektur heftig werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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