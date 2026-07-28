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SanDisk Corporation - Aktie stürzt ab -14,13 % - 28.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die SanDisk Corporation Aktie bisher Verluste von -14,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.07.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von -14,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 957,50€, mit einem Minus von -14,13 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SanDisk Corporation insgesamt ein Minus von -33,22 % zu verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -24,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -47,41 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SanDisk Corporation um -33,22 % verloren.
Während SanDisk Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,91 %. Damit gehört SanDisk Corporation heute zu den auffälligeren Werten.
SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-24,90 %
|1 Monat
|-47,41 %
|3 Monate
|-33,22 %
|1 Jahr
|-33,22 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,87 Mrd.EUR € wert.
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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.