Börsenstart USA - 28.07. - US Tech 100 schwach -1,91 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.545,30 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +7,57 %, Coca-Cola +6,50 %, Amgen +4,58 %, Salesforce +4,31 %, Walmart +3,67 %

Flop-Werte: Caterpillar -4,79 %, Goldman Sachs Group -2,11 %, NVIDIA -1,52 %, Cisco Systems -0,85 %, Amazon -0,85 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:39) bei 27.520,22 PKT und fällt um -1,91 %.

Top-Werte: Thomson Reuters +6,54 %, Autodesk +5,11 %, Roper Technologies +4,96 %, Keurig Dr Pepper +4,70 %, Amgen +4,58 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -14,13 %, Western Digital -13,77 %, Seagate Technology Holdings -13,21 %, Nebius Group Registered (A) -12,84 %, Lumentum Holdings -12,68 %

Der S&P 500 steht aktuell (16:00:00) bei 7.388,74 PKT und fällt um -0,34 %.

Top-Werte: IQVIA Holdings +11,95 %, Sherwin-Williams +7,57 %, Nucor +7,39 %, Charles River Laboratories International +7,02 %, American Tower +6,67 %

Flop-Werte: Corning -19,06 %, Dell Technologies Registered (C) -15,04 %, SanDisk Corporation -14,13 %, Western Digital -13,77 %, Coherent -13,35 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

