DAX, Opko Health & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
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|The Platform Group
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|Deep Sea Minerals
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|SAP
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|Nebius Group Registered (A)
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|SanDisk Corporation
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|Outlook Therapeutics
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
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|News
|🥇
|DAX
|234
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|TeamViewer
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|🥉
|Almonty Industries
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|PayPal
|51
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|SpaceX
|46
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|Newron Pharmaceuticals
|34
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Opko Health
|+23,64 %
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|📰
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|Gossamer Bio
|+15,59 %
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|🥉
|Bechtle
|+13,28 %
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|🟥
|Benz Mining
|-22,53 %
|💬
|📰
|🟥
|Amkor Technology
|-23,78 %
|💬
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|🟥
|Replimune Group
|-29,57 %
|💬
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The Platform Group
Wochenperformance: +11,32 %
Wochenperformance: +11,32 %
Platz 1
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +126,89 %
Wochenperformance: +126,89 %
Platz 2
SAP
Wochenperformance: +12,97 %
Wochenperformance: +12,97 %
Platz 3
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -13,02 %
Wochenperformance: -13,02 %
Platz 4
SanDisk Corporation
Wochenperformance: -24,81 %
Wochenperformance: -24,81 %
Platz 5
Outlook Therapeutics
Wochenperformance: -38,15 %
Wochenperformance: -38,15 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +2,64 %
Wochenperformance: +2,64 %
Platz 7
TeamViewer
Wochenperformance: +6,29 %
Wochenperformance: +6,29 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -14,24 %
Wochenperformance: -14,24 %
Platz 9
PayPal
Wochenperformance: +2,89 %
Wochenperformance: +2,89 %
Platz 10
SpaceX
Wochenperformance: -11,15 %
Wochenperformance: -11,15 %
Platz 11
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +2,01 %
Wochenperformance: +2,01 %
Platz 12
Opko Health
Wochenperformance: +30,77 %
Wochenperformance: +30,77 %
Platz 13
Gossamer Bio
Wochenperformance: +103,72 %
Wochenperformance: +103,72 %
Platz 14
Bechtle
Wochenperformance: +22,22 %
Wochenperformance: +22,22 %
Platz 15
Benz Mining
Wochenperformance: +43,85 %
Wochenperformance: +43,85 %
Platz 16
Amkor Technology
Wochenperformance: -29,60 %
Wochenperformance: -29,60 %
Platz 17
Replimune Group
Wochenperformance: -47,59 %
Wochenperformance: -47,59 %
Platz 18
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