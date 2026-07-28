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    Warsh macht es gefährlich

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    Fed-Schock möglich: Selbst eine Zinspause könnte Aktien nicht retten

    Eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve ist nicht mehr ausgeschlossen, selbst eine Pause wäre keine echte Entwarnung. Anleger müssen mit einem hawkishen Schlag rechnen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Zinserhöhung durch die Fed nicht mehr ausgeschlossen
    • Steigende Ölpreise verstärken Inflationsrisiken
    • Anleger müssen auf hawkische Fed und Volatilität achten
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Warsh macht es gefährlich - Fed-Schock möglich: Selbst eine Zinspause könnte Aktien nicht retten
    Foto: Richard Drew - AP

    Die Zinsentscheidung der US-Notenbank wird in dieser Woche zur Belastungsprobe für die Märkte. Eigentlich rechnen viele Anleger damit, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch unverändert lässt. Doch die Lage ist deutlich unsicherer geworden. Nach dem Anstieg der Ölpreise und neuen Inflationssorgen ist eine Zinserhöhung nicht mehr ausgeschlossen. Laut Terminmärkten ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt.

    Im Zentrum steht Fed-Chef Kevin Warsh. Die Inflation liegt seit Jahren über dem Ziel der Notenbank, zugleich haben höhere Energiepreise durch die Spannungen im Nahen Osten die Lage wieder verschärft. Zwar gab es zuletzt Entspannung bei der Kerninflation. Doch mehrere Fed-Vertreter fragen sich, ob das aktuelle Zinsniveau wirklich ausreicht, um die Inflation wieder dauerhaft Richtung 2 Prozent zu drücken. Warsh selbst hat wiederholt betont, dass die Fed Preisstabilität sichern werde, lässt sich aber vor der Sitzung kaum in die Karten schauen.

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    Genau das macht die Entscheidung für Anleger so heikel. Die Fed hat ihre Schritte in den vergangenen Jahren meist früh signalisiert. Unter Warsh könnte diese Berechenbarkeit schwinden. Citadel Securities hält sogar eine überraschende Zinserhöhung um 25 Basispunkte für möglich. Eine solche Entscheidung würde nach Einschätzung der Strategen das Ende der klassischen Forward Guidance markieren und die Märkte auf die Probe stellen. Frank Flight von Citadel warnte, der Markt unterschätze möglicherweise erneut das Ausmaß des hawkishen Kurswechsels bei der Fed.

    Auch Citigroup sieht kaum Raum für Entwarnung. Selbst wenn die Fed die Zinsen zunächst unverändert lässt, liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September laut Citi bei mehr als 70 Prozent. Für Aktien wäre ein hawkisher Ton deshalb bereits ein Risiko. Besonders anfällig sehen die Strategen kleinere US-Werte. Als Absicherung gegen eine überraschende Zinserhöhung oder eine restriktivere Fed-Politik nennt Citi Put-Optionen auf den iShares Russell 2000 ETF. Nach einer Neugewichtung des Russell 2000 seien solche Absicherungen günstiger geworden, weil die erwartete Volatilität im Index gesunken sei.

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    Für Anleger fällt die Fed-Sitzung in eine ohnehin sensible Marktphase. Die Berichtssaison der großen Technologiekonzerne läuft, die Erwartungen an KI-Investitionen sind hoch, Ölpreise und Renditen bleiben Risikofaktoren. Citi-Strategen sind zwar bis Monatsende noch positiv für Aktien, mahnen aber zur Vorsicht. Nach den Gewinnen der Megacaps könnten Aktien empfindlicher auf höhere Renditen, steigende Ölpreise und eine traditionell schwächere saisonale Phase reagieren.

    Die Botschaft ist damit klar: Eine Zinspause wäre nicht automatisch Entwarnung. Warsh muss zwischen hartnäckiger Inflation, teurer Energie und einem abkühlenden Arbeitsmarkt balancieren. Für Anleger geht es darum, ob die Fed Ruhe liefert – oder den nächsten Schock.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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