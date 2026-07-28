Musk-KI vor Gericht: Dieser Fall könnte die Zukunft der KI-Branche verändern

Asato hat beim High Court in London Klage wegen des Missbrauchs privater Informationen und mutmaßlicher Verstöße gegen britisches Datenschutzrecht eingereicht. Sie fordert Schadenersatz und eine gerichtliche Anordnung, die xAI zu "wirksamen und dauerhaften technischen Maßnahmen" verpflichten soll.

Die britische Labour-Abgeordnete Jess Asato verschärft ihren Rechtsstreit mit Elon Musks KI-Unternehmen xAI. Sie will gerichtlich durchsetzen, dass der Chatbot Grok künftig keine manipulierten und sexualisierten Bilder von ihr mehr erzeugen kann.

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Damit geht die Klage deutlich über die Entfernung einzelner Inhalte hinaus. Grok soll weder Bilder der Politikerin erzeugen noch ihre personenbezogenen Daten dafür verwenden dürfen. Nach Angaben ihrer Anwälte könnte der Fall weitreichende Folgen für die gesamte KI-Branche haben. Erstmals werde Datenschutz- und Privatrecht auf diese Weise gegen einen KI-Entwickler angewendet.

What happened to me and others was not an accident - it was a choice made by xAI.



I am holding xAI accountable for the harm they designed into their product.



If successful, all AI developers will need to design their products to preserve privacy and data protection. — Jess Asato MP (@Jess4Lowestoft) July 28, 2026

"Was mir und anderen widerfahren ist, war kein Zufall – es war eine Entscheidung von xAI", schrieb Asato auf X. Sie wolle das Unternehmen für den Schaden verantwortlich machen, der in das Produkt eingebaut worden sei. Sollte ihre Klage Erfolg haben, müssten KI-Entwickler ihre Systeme künftig so gestalten, dass Privatsphäre und Datenschutz gewahrt blieben.

Vorwürfe gegen die Entwicklung von Grok

Laut den Gerichtsunterlagen entstanden nach Asatos öffentlicher Kritik an Musk und Grok zahlreiche manipulierte Bilder und Videos der Abgeordneten. Darunter soll sich auch ein KI-generiertes Video befunden haben, das eine sexualisierte Gewaltdarstellung zeigte.

Die Klage wirft xAI vor, Grok so entwickelt und trainiert zu haben, dass die Erstellung solcher Inhalte ermöglicht wurde. Asatos Anwälte verweisen dabei auf interne Systemanweisungen. Demnach sollte Grok keine Hilfe bei eindeutig kriminellen Aktivitäten leisten. Gleichzeitig hieß es laut den Unterlagen, es gebe "keine Einschränkungen hinsichtlich sexueller Inhalte für Erwachsene oder anstößiger Inhalte". Auch für fiktive sexuelle Inhalte mit düsteren oder gewalttätigen Themen habe es demnach keine Einschränkungen gegeben.

Nach Informationen von Reuters erklärte Asatos Anwalt Ravi Naik, Grok habe entsprechend den Entscheidungen seiner Entwickler gehandelt. "Diese Entscheidungen sollten rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen", sagte er. Die von seiner Mandantin geforderte Lösung umfasse eine gerichtliche Anordnung, die das System zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verpflichte.

Klage nimmt auch die Technik hinter Grok ins Visier

Die Gerichtsunterlagen beschreiben, wie Grok laut Asatos Darstellung Bilder aus öffentlich zugänglichen Quellen und von der Plattform X abrufen und daraus fotorealistische Manipulationen erstellen konnte. Die Inhalte seien anschließend über Grok und X veröffentlicht sowie von Nutzern weiterverbreitet worden.

Asato wirft xAI vor, keine ausreichenden technischen Schutzmaßnahmen gegen die Erstellung solcher Bilder eingesetzt zu haben. Zudem soll Grok teilweise zusätzliche Inhalte eingefügt haben, die über die ursprünglichen Nutzereingaben hinausgingen.

Nach den Unterlagen waren am 18. Februar 2026 weiterhin zahlreiche manipulierte Bilder auf X und über Grok verfügbar. Einige Inhalte wurden später entfernt. Zum Zeitpunkt der Klage waren jedoch noch 6 von 21 gemeldeten Beiträgen öffentlich zugänglich.

Grok steht international unter Druck

Der Fall kommt zu einer Zeit, in der Grok wegen der Erstellung nicht einvernehmlicher sexualisierter Bilder weltweit unter Druck gerät. xAI schränkte die Bildbearbeitung im Januar ein und blockierte die Erstellung bestimmter Bilder, wenn diese nach den jeweiligen Gesetzen illegal waren.

Eine Recherche von Reuters zeigte jedoch Anfang Februar, dass Grok trotz der neuen Einschränkungen weiterhin sexualisierte Bilder erzeugte – selbst wenn Nutzer ausdrücklich darauf hinwiesen, dass die abgebildeten Personen nicht zugestimmt hatten.

Auch in den USA und den Niederlanden wurden bereits Klagen gegen xAI eingereicht. Nun könnte der Fall von Jess Asato zu einem wichtigen Präzedenzfall werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob KI-Entwickler nicht nur für einzelne Inhalte, sondern auch für die technischen Entscheidungen hinter ihren Systemen rechtlich haften können.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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