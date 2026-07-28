🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    Streit um KI-Fakes

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Musk-KI vor Gericht: Dieser Fall könnte die Zukunft der KI-Branche verändern

    Eine britische Politikerin verklagt Elon Musks KI-Unternehmen xAI wegen gefälschter sexualisierter Bilder. Der Fall könnte die gesamte Branche treffen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Jess Asato klagt gegen xAI wegen sexualisierter Bilder
    • Gerichtliche Anordnung für technische Schutzmaßnahmen
    • Fall könnte weitreichende Folgen für KI-Entwickler
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Streit um KI-Fakes - Musk-KI vor Gericht: Dieser Fall könnte die Zukunft der KI-Branche verändern
    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    Die britische Labour-Abgeordnete Jess Asato verschärft ihren Rechtsstreit mit Elon Musks KI-Unternehmen xAI. Sie will gerichtlich durchsetzen, dass der Chatbot Grok künftig keine manipulierten und sexualisierten Bilder von ihr mehr erzeugen kann.

    Asato hat beim High Court in London Klage wegen des Missbrauchs privater Informationen und mutmaßlicher Verstöße gegen britisches Datenschutzrecht eingereicht. Sie fordert Schadenersatz und eine gerichtliche Anordnung, die xAI zu "wirksamen und dauerhaften technischen Maßnahmen" verpflichten soll.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SpaceX!
    Long
    108,02€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 12,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    116,96€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 11,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit geht die Klage deutlich über die Entfernung einzelner Inhalte hinaus. Grok soll weder Bilder der Politikerin erzeugen noch ihre personenbezogenen Daten dafür verwenden dürfen. Nach Angaben ihrer Anwälte könnte der Fall weitreichende Folgen für die gesamte KI-Branche haben. Erstmals werde Datenschutz- und Privatrecht auf diese Weise gegen einen KI-Entwickler angewendet.

    "Was mir und anderen widerfahren ist, war kein Zufall – es war eine Entscheidung von xAI", schrieb Asato auf X. Sie wolle das Unternehmen für den Schaden verantwortlich machen, der in das Produkt eingebaut worden sei. Sollte ihre Klage Erfolg haben, müssten KI-Entwickler ihre Systeme künftig so gestalten, dass Privatsphäre und Datenschutz gewahrt blieben.

    Vorwürfe gegen die Entwicklung von Grok

    Laut den Gerichtsunterlagen entstanden nach Asatos öffentlicher Kritik an Musk und Grok zahlreiche manipulierte Bilder und Videos der Abgeordneten. Darunter soll sich auch ein KI-generiertes Video befunden haben, das eine sexualisierte Gewaltdarstellung zeigte.

    Die Klage wirft xAI vor, Grok so entwickelt und trainiert zu haben, dass die Erstellung solcher Inhalte ermöglicht wurde. Asatos Anwälte verweisen dabei auf interne Systemanweisungen. Demnach sollte Grok keine Hilfe bei eindeutig kriminellen Aktivitäten leisten. Gleichzeitig hieß es laut den Unterlagen, es gebe "keine Einschränkungen hinsichtlich sexueller Inhalte für Erwachsene oder anstößiger Inhalte". Auch für fiktive sexuelle Inhalte mit düsteren oder gewalttätigen Themen habe es demnach keine Einschränkungen gegeben.

    Nach Informationen von Reuters erklärte Asatos Anwalt Ravi Naik, Grok habe entsprechend den Entscheidungen seiner Entwickler gehandelt. "Diese Entscheidungen sollten rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen", sagte er. Die von seiner Mandantin geforderte Lösung umfasse eine gerichtliche Anordnung, die das System zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verpflichte.

    Klage nimmt auch die Technik hinter Grok ins Visier

    Die Gerichtsunterlagen beschreiben, wie Grok laut Asatos Darstellung Bilder aus öffentlich zugänglichen Quellen und von der Plattform X abrufen und daraus fotorealistische Manipulationen erstellen konnte. Die Inhalte seien anschließend über Grok und X veröffentlicht sowie von Nutzern weiterverbreitet worden.

    Asato wirft xAI vor, keine ausreichenden technischen Schutzmaßnahmen gegen die Erstellung solcher Bilder eingesetzt zu haben. Zudem soll Grok teilweise zusätzliche Inhalte eingefügt haben, die über die ursprünglichen Nutzereingaben hinausgingen.

    Nach den Unterlagen waren am 18. Februar 2026 weiterhin zahlreiche manipulierte Bilder auf X und über Grok verfügbar. Einige Inhalte wurden später entfernt. Zum Zeitpunkt der Klage waren jedoch noch 6 von 21 gemeldeten Beiträgen öffentlich zugänglich.

    Grok steht international unter Druck

    Der Fall kommt zu einer Zeit, in der Grok wegen der Erstellung nicht einvernehmlicher sexualisierter Bilder weltweit unter Druck gerät. xAI schränkte die Bildbearbeitung im Januar ein und blockierte die Erstellung bestimmter Bilder, wenn diese nach den jeweiligen Gesetzen illegal waren.

    Eine Recherche von Reuters zeigte jedoch Anfang Februar, dass Grok trotz der neuen Einschränkungen weiterhin sexualisierte Bilder erzeugte – selbst wenn Nutzer ausdrücklich darauf hinwiesen, dass die abgebildeten Personen nicht zugestimmt hatten.

    Auch in den USA und den Niederlanden wurden bereits Klagen gegen xAI eingereicht. Nun könnte der Fall von Jess Asato zu einem wichtigen Präzedenzfall werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob KI-Entwickler nicht nur für einzelne Inhalte, sondern auch für die technischen Entscheidungen hinter ihren Systemen rechtlich haften können.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,27 % und einem Kurs von 96,73EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 16:27 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 103,56$, was einem Rückgang von -5,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Streit um KI-Fakes Musk-KI vor Gericht: Dieser Fall könnte die Zukunft der KI-Branche verändern Eine britische Politikerin verklagt Elon Musks KI-Unternehmen xAI wegen gefälschter sexualisierter Bilder. Der Fall könnte die gesamte Branche treffen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     