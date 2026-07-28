AKTIE IM FOKUS
SpaceX setzt Talfahrt fort - Kurs nähert sich 100-Dollar-Marke
- SpaceX-Aktien fallen auf 107,01 US-Dollar
- Börsenwert sank von 3 auf 1,4 Billionen Dollar
- Musks Vermögen fällt auf rund 700 Milliarden
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX befinden sich weiter im Sinkflug. Die Papiere des Raketen- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk fielen am Dienstag im frühen US-Handel um mehr als fünfeinhalb Prozent auf 107,01 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit ihrem spektakulären Börsengang am 12. Juni.
Im Vergleich zum Ausgabepreis von 135 Dollar beläuft sich das Minus inzwischen auf rund 20 Prozent. Noch drastischer fällt der Verlust im Vergleich zu dem wenige Tage nach der Erstnotiz erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 225 Dollar aus. Seitdem büßte der Kurs mehr als die Hälfte ein. Der Börsenwert sackte von fast 3 Billionen Dollar, gemessen am Rekordhoch, auf 1,4 Billionen ab.
SpaceX war mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar der mit Abstand größte Börsengang der Geschichte. SpaceX-Chef und Großaktionär Musk wurde durch den Schritt kurz zum ersten Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar - inzwischen liegt es mit rund 700 Milliarden deutlich unter dieser Marke. Musk ist damit immer noch der vermögendste Mensch der Welt.
Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen trotz der jüngsten Verluste in krassem Kontrast zum Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden./zb/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 264,8 auf Tradegate (28. Juli 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -11,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,63 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 735,56 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +114,33 %/+160,26 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Ich verzichte sonst auf Schadenfreude, und die Kleinanleger, die überteuert spacex-Abfall gekauft haben, bedaure ich aufrichtig. Aber dem imposanten Kurszerfall im Hause musk zuzusehen, macht richtig Spass. Noch widerwärtigere Figuren als den gibt‘s ja nur wenige (trump, vance, hegseth, putin, kim… - na ja, sind am Ende doch recht viele 😉)
Um die Milliardäre würde ich mir jetzt vorrangig nicht so die Gedanken machen.
SpaceX-Testflug heute: Es lief wirklich alles super und nach Plan! 🚀
- Start & Flug: Der Abflug lief absolut reibungslos, und die Rakete hat ihren Kurs trotz kleinerer Herausforderungen perfekt gemeistert.
- Nutzlast: Zum ersten Mal wurden 20 neue Starlink V3-Satelliten erfolgreich im All ausgesetzt.
- Landung: Beide Stufen haben den Flug mit einem kontrollierten Aufsetzen (Splashdown) im Ozean erfolgreich beendet.
Ein absolut fantastischer und erfolgreicher Testlauf! 🛰️🔥