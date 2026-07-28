SpaceX setzt Talfahrt fort - Kurs nähert sich 100-Dollar-Marke

Um die Milliardäre würde ich mir jetzt vorrangig nicht so die Gedanken machen.

Zumal die meistens mit großen Hebelpositionen abgesichert sind.





Wer aber bluten muß, das sind die unerfahrenen Kleinanleger, die sich von ihrer Gier leiten ließen.

Aber für die ist es wenigstens mal eine gute Lehre. Beim nächstenmal springen die auch nicht mehr jedem Bullshit hinterher.





Ich dachte ja mein Schwein pfeift, als ich die Bilanz von SpaceX gesehen und parallel erfahren habe, zu welchem horrenden Kurs sie an die Börse kommen wollen.





Wie schon erwähnt, selbst bei einem Kurs von 5 USD ist die Aktie gnadenlos überteuert. Eine Riesensauerei, die man da veranstaltet hat.

Und gleichzeitig kommen dann so Sprüche, dass wir jetzt in ein Zeitalter kommen werden, wo sich - ich betone - ALLE ALLES leisten können.

Dem sollte man mal in seine Weichteile treten, damit er mal wieder normal wird. Meint er mit ALLE auch die geschundenen Leute im Gazastreifen?

Meint er mit ALLE auch die Leute in den verschiedenen Kriegs- und Krisengebiete dieser Welt? Meint er mit ALLE auch die Leute, die in den USA obdachlos sind und keinerlei Rücklagen mehr haben?