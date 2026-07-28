ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1700 Pence
- JPMorgan bestätigt Underweight für GSK bei 1700
- Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen
- Haupttreiber Umsatz Impfstoffgeschäft Arexvy
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Was den Umsatz betreffe, sei dies hauptsächlich dem Impfstoffgeschäft zu verdanken. Neben dem RSV-Vakzin Arexvy verwies er aber auch auf die Preisentwicklung des Atemwegs-Medikaments Nucala./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:53 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,16 % und einem Kurs von 24,39 auf Tradegate (28. Juli 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +10,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,22 %.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 97,58 Mrd..
GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,875GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 28,00GBP was eine Bandbreite von -29,58 %/+15,99 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1700 Euro
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