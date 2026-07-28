JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1700 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,16 % und einem Kurs von 24,39 auf Tradegate (28. Juli 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +10,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,22 %.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 97,58 Mrd..

GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,875GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 28,00GBP was eine Bandbreite von -29,58 %/+15,99 % bedeutet.