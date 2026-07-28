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    Ölpreise fallen erneut - Trump spricht von 'tiefgehenden Verhandlungen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen weiter nach Ende der Angriffe
    • Hoffnung auf Verhandlungslösung zwischen Iran und USA
    • Skepsis wegen Straße von Hormus und Drohungen
    Ölpreise fallen erneut - Trump spricht von 'tiefgehenden Verhandlungen'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag weiter nachgegeben. Der Preisrückgang seit dem Ende der US-Angriffsserie am vergangenen Wochenende setzt sich damit fort. Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung zwischen dem Iran und den USA ist an den Märkten gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 86,98 Dollar. Das waren 1,56 Prozent weniger als am Vortag. Am Freitag hatte der Preis noch über 100 Dollar gelegen.

    Die jüngste Pause der US-Angriffe drückt die Preise. Grund ist die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Kriegs aufnehmen könnten. US-Präsident Donald Trump bestätigte diese Erwartungen. "Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran", sagte Trump der Website "Axios".

    Viele Händler zeigen sich jedoch skeptisch mit Blick auf die weitere Entwicklung. Schließlich gibt es beim Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiterhin keine Normalisierung. Zudem drohte Trump mit neuen Attacken für den Fall, dass die Gespräche ergebnislos bleiben: "Wir werden wieder sehr starke militärische Gewalt anwenden."/jsl/jha/






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