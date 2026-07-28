ROUNDUP
Aufschwung bei IT-Dienstleister Bechtle geht weiter - Prognose erhöht
- Jahresprognose auf 5 bis 10 Prozent angehoben
- Umsatz im zweiten Quartal stieg um 16 Prozent
- Vorsteuerergebnis über ein Fünftel auf rund 80 Mio
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle befindet sich nach dem schwierigen Vorjahr weiter in der Erholungsspur. Das MDax -Unternehmen erhöhte am Dienstag nach einem überraschend guten zweiten Quartal seine Jahresprognose. Beim Umsatz und dem Vorsteuerergebnis schätzt Chef Thomas Olemotz den Anstieg 2026 nun auf 5 bis 10 Prozent statt zuvor 0 bis 5 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Im zweiten Quartal zog der Erlös laut vorläufigen Zahlen um 16 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro an, das Vorsteuerergebnis gar um über ein Fünftel auf rund 80 Millionen Euro. Das ist mehr als von Analysten im Mittel erwartet.
Der Aktienkurs sprang nach der Mitteilung um 5,5 Prozent hoch. Am Nachmittag lag das Plus zuletzt sogar noch neun Prozentpunkte höher./men/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,27 % und einem Kurs von 37,00 auf Tradegate (28. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +22,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -7,76 %/+22,08 % bedeutet.
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Kurse ab 50 € aufwärts wären angemessen.........
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