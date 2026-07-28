🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Top & Flop

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.07.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    28.377,43€
    Basispreis
    29,72
    Ask
    × 8,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.451,95€
    Basispreis
    2,97
    Ask
    × 8,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Langfristig bullish (50€-Unterstützung getestet; Rückkehr auf 80€ und dreistellige Kurse in ca. 18 Monaten). Käufe bei Rücksetzern um 30€ werden befürwortet; andere warnen vor Blasen-/Kurs-Spekulation. Momentum-Argumente vorhanden, dennoch Vorsicht vor Korrekturen. Die genaue 14-Tage-Veränderung in % ist nicht genannt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -7,70 %
    Platz 2
    Performance 1M: -10,58 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist Siemens Energy gemischt bewertet. Langfristig optimistisch sind Impulse aus der Transformation: KI-gestützte Netze, Projektpipeline, Kooperationen; einige hoffen auf Grün. Kurzfristig skeptisch: Abhängigkeit von Konkurrenz, Umfirmierung zu Omterra schafft Unsicherheit; zeitweise Abwärtsdruck wird genannt. Die 14‑Tage-Entwicklung gilt als volatil, mit Hinweisen auf jüngsten Abwärtsdruck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: +4,71 %
    Platz 3
    Performance 1M: +16,29 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,71 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles SAP-Anleger-Sentiment überwiegend positiv mit Aufwärtsmomentum. Kauf bei 139 EUR; zeitweise rund 20% Aufwärtsbewegung in wenigen Tagen; Kursziel 200 EUR wird diskutiert; ARP‑Zweite Tranche könnte Aufwärtsseite absichern. Eine konkrete 14-Tage-Prozentzahl wird nicht genannt; insgesamt bleibt der Trend technisch-fundamental unterstützt.

    Daimler Truck Holding
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 4
    Performance 1M: +17,08 %
    Chart Daimler Truck Holding
    ISIN: DE000DTR0CK8
    WKN: DTR0CK
    Die Daimler Truck Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +3,28 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,14 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,28 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment gemischt. Die 14-Tage-Entwicklung zeigt überwiegend sideways um 70–72 EUR (Beitrag 1). Positiv: Porsche-Zukunftspaket, Kostenreduzierungen; Deutsche Bank hält Buy. Negativ: Audi-Gewinnwarnung, China-Verkaufsprobleme, Personalabbau. Insgesamt vorsichtig bis leicht bearish; Turnaround-Spekulationen werden verhalten diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    BMW
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,81 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein sachliches Bild: Rückrufe in großem Umfang belasten fundamentale Kennzahlen (weltweit mehrere Hunderttausend Fahrzeuge). Aktienrückkäufe werden als positives Signal gesehen. Kurzfristig scheinen Kurssteigerungen fraglich; Diversifikationsideen wie Drohnen bleiben spekulativ. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht mit einer Zahl angegeben.

    Scout24
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,83 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    Brenntag
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 8
    Performance 1M: +13,94 %
    Chart Brenntag
    ISIN: DE000A1DAHH0
    WKN: A1DAHH
    Die Brenntag Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 9
    Performance 1M: +5,88 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zur Deutschen Telekom: Charttechnisch Abwärtstrend mit Tests von 50/200-Tage-Durchschnitten; Gegenbewegung möglich, Fehlsignale werden diskutiert. Fundamentale Argumente: stabiler Free Cash Flow, ARP-Käufe und Dividende sprechen für Bewertung, Starlink/TMUS-Risiko bleibt präsent. Rückkäufe und Netzausbau gelten als Stütze. Insgesamt vorsichtig neutral, moderater Optimismus. 14-Tage-Kursveränderung nicht angegeben.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: +3,02 %
    Platz 10
    Performance 1M: +11,55 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Vorsichtiges, gemischtes Anleger-Sentiment: Ungarn-Werk als größtes Europas senkt Kosten, Sparprogramme erhöhen Effizienz, belasten Deutschland. US-Wachstumspotenzial; regulatorische Risiken (z. B. Connected Vehicle Security Act) belasten die Perspektiven. Daimler Truck-Beteiligung 35+5% relevant. wallstreetONLINE-Forum namentlich erwähnt. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt (Kursveränderung offen).

    RWE
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 11
    Performance 1M: +6,51 %
    Chart RWE
    ISIN: DE0007037129
    WKN: 703712
    Die RWE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 12
    Performance 1M: +4,57 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    Symrise
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 13
    Performance 1M: -0,82 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    Zalando
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 14
    Performance 1M: +19,15 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    Beiersdorf
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 15
    Performance 1M: +8,02 %
    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 16
    Performance 1M: +3,03 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

    zurückvorwärts

    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 58,06% PUT: 41,94%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 16,13 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Siemens Energy-Aktie im Wert von 50 Euro!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     