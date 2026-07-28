Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -12,23 %
Performance 1M: -7,72 %
Tagesperformance: -11,33 %
Performance 1M: -34,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -11,13 %
Performance 1M: -13,69 %
Tagesperformance: -8,94 %
Performance 1M: -27,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -8,28 %
Performance 1M: -27,38 %
Tagesperformance: -6,39 %
Performance 1M: -16,72 %
Tagesperformance: +6,36 %
Performance 1M: +22,88 %
Tagesperformance: -5,27 %
Performance 1M: -26,78 %
Tagesperformance: -5,19 %
Performance 1M: -20,28 %
Tagesperformance: -5,05 %
Performance 1M: +8,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,80 %
Performance 1M: +16,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,21 %
Performance 1M: +28,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,99 %
Performance 1M: -20,59 %
Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: -3,35 %
Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: +5,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,84 %
Performance 1M: +28,38 %
Tagesperformance: +2,50 %
Performance 1M: +4,57 %
Tagesperformance: +2,28 %
Performance 1M: +2,82 %