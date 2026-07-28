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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,71 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -12,23 %
    Platz 2
    Performance 1M: -7,72 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,23 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -11,33 %
    Platz 3
    Performance 1M: -34,93 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,33 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Aixtron-Sentiment: Langfristig >100% 1-Jahres-Performance; kurzfristig Rückgänge (aktuell ca. 56–60 EUR; 14‑Tage-Verlauf negativ). Positive Impulse: Penang-Standort mit 150 Stellen, TI-Supplier Excellence Award; Risiken: Chinas DUV-Konkurrenz, ASML. Insgesamt volatil; vorsichtige Positionierung empfohlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -11,13 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,69 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,13 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -8,94 %
    Platz 5
    Performance 1M: -27,01 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,94 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Langfristig bullish (50€-Unterstützung getestet; Rückkehr auf 80€ und dreistellige Kurse in ca. 18 Monaten). Käufe bei Rücksetzern um 30€ werden befürwortet; andere warnen vor Blasen-/Kurs-Spekulation. Momentum-Argumente vorhanden, dennoch Vorsicht vor Korrekturen. Die genaue 14-Tage-Veränderung in % ist nicht genannt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -8,28 %
    Platz 6
    Performance 1M: -27,38 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,28 %.

    Nordex
    Tagesperformance: -6,39 %
    Platz 7
    Performance 1M: -16,72 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,39 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +6,36 %
    Platz 8
    Performance 1M: +22,88 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,36 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -5,27 %
    Platz 9
    Performance 1M: -26,78 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,27 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -5,19 %
    Platz 10
    Performance 1M: -20,28 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,19 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -5,05 %
    Platz 11
    Performance 1M: +8,57 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum herrscht derzeit eine überwiegend sachlich-positive Anlegerstimmung zu Verbio. Treiber: steigende US-Ethanol-Preise, RED III-Demand, erwartete Gewinne aus dem US-Geschäft und mögliche Expansion (South Bend). Fundamentale Daten und Wachstumsaussichten unterstützen die Sicht. Risiken (Geopolitik) werden diskutiert. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.

    SAP
    Tagesperformance: +4,80 %
    Platz 12
    Performance 1M: +16,29 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles SAP-Anleger-Sentiment überwiegend positiv mit Aufwärtsmomentum. Kauf bei 139 EUR; zeitweise rund 20% Aufwärtsbewegung in wenigen Tagen; Kursziel 200 EUR wird diskutiert; ARP‑Zweite Tranche könnte Aufwärtsseite absichern. Eine konkrete 14-Tage-Prozentzahl wird nicht genannt; insgesamt bleibt der Trend technisch-fundamental unterstützt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +4,21 %
    Platz 13
    Performance 1M: +28,19 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment mit vorsichtigem Optimismus. Positive Signale: Schuldenabbau, stabiler Free Cashflow und ARR; Transformation Richtung KI wird positiv gesehen. Kurs in den letzten 14 Tagen im 5–6 €-Bereich, aktueller Stand ca. 5,30 € (-9%); 6€ gilt als Widerstand. Langfristig Diskussionen zu Rückkäufen und Nettoverschuldung/EBITDA.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 14
    Performance 1M: -20,59 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 15
    Performance 1M: -3,35 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,88 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zur Deutschen Telekom: Charttechnisch Abwärtstrend mit Tests von 50/200-Tage-Durchschnitten; Gegenbewegung möglich, Fehlsignale werden diskutiert. Fundamentale Argumente: stabiler Free Cash Flow, ARP-Käufe und Dividende sprechen für Bewertung, Starlink/TMUS-Risiko bleibt präsent. Rückkäufe und Netzausbau gelten als Stütze. Insgesamt vorsichtig neutral, moderater Optimismus. 14-Tage-Kursveränderung nicht angegeben.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,84 %
    Platz 17
    Performance 1M: +28,38 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,84 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 18
    Performance 1M: +4,57 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,82 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

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