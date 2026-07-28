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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.07.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,74 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Langfristig bullish (50€-Unterstützung getestet; Rückkehr auf 80€ und dreistellige Kurse in ca. 18 Monaten). Käufe bei Rücksetzern um 30€ werden befürwortet; andere warnen vor Blasen-/Kurs-Spekulation. Momentum-Argumente vorhanden, dennoch Vorsicht vor Korrekturen. Die genaue 14-Tage-Veränderung in % ist nicht genannt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -7,85 %
    Platz 2
    Performance 1M: -10,58 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,85 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist Siemens Energy gemischt bewertet. Langfristig optimistisch sind Impulse aus der Transformation: KI-gestützte Netze, Projektpipeline, Kooperationen; einige hoffen auf Grün. Kurzfristig skeptisch: Abhängigkeit von Konkurrenz, Umfirmierung zu Omterra schafft Unsicherheit; zeitweise Abwärtsdruck wird genannt. Die 14‑Tage-Entwicklung gilt als volatil, mit Hinweisen auf jüngsten Abwärtsdruck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Wolters Kluwer
    Tagesperformance: +7,24 %
    Platz 3
    Performance 1M: +26,38 %
    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,24 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -5,01 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,06 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,01 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu ASML ist gemischt. Negative Reaktion auf Berichte über chinesische, staatlich unterstützte Konkurrenz belast den Kurs (Beitrag 4). Gleichzeitig lobt Morgan Stanley ASML mit Overweight, Ziel 1.930 €, starke Fundamentaldaten und Nachfrage. 14-Tage-Verlauf: nicht angegeben.

    SAP
    Tagesperformance: +4,80 %
    Platz 5
    Performance 1M: +16,29 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles SAP-Anleger-Sentiment überwiegend positiv mit Aufwärtsmomentum. Kauf bei 139 EUR; zeitweise rund 20% Aufwärtsbewegung in wenigen Tagen; Kursziel 200 EUR wird diskutiert; ARP‑Zweite Tranche könnte Aufwärtsseite absichern. Eine konkrete 14-Tage-Prozentzahl wird nicht genannt; insgesamt bleibt der Trend technisch-fundamental unterstützt.

    Sanofi
    Tagesperformance: +3,36 %
    Platz 6
    Performance 1M: +6,60 %
    Chart Sanofi
    ISIN: FR0000120578
    WKN: 920657
    Die Sanofi Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,36 %.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,14 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,91 %
    Platz 8
    Performance 1M: +5,88 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zur Deutschen Telekom: Charttechnisch Abwärtstrend mit Tests von 50/200-Tage-Durchschnitten; Gegenbewegung möglich, Fehlsignale werden diskutiert. Fundamentale Argumente: stabiler Free Cash Flow, ARP-Käufe und Dividende sprechen für Bewertung, Starlink/TMUS-Risiko bleibt präsent. Rückkäufe und Netzausbau gelten als Stütze. Insgesamt vorsichtig neutral, moderater Optimismus. 14-Tage-Kursveränderung nicht angegeben.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: +2,88 %
    Platz 9
    Performance 1M: +1,58 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,88 %.

    L'Oreal
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 10
    Performance 1M: -3,57 %
    Chart L'Oreal
    ISIN: FR0000120321
    WKN: 853888
    Die L'Oreal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

    BMW
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 11
    Performance 1M: -1,81 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein sachliches Bild: Rückrufe in großem Umfang belasten fundamentale Kennzahlen (weltweit mehrere Hunderttausend Fahrzeuge). Aktienrückkäufe werden als positives Signal gesehen. Kurzfristig scheinen Kurssteigerungen fraglich; Diversifikationsideen wie Drohnen bleiben spekulativ. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht mit einer Zahl angegeben.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,14 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment gemischt. Die 14-Tage-Entwicklung zeigt überwiegend sideways um 70–72 EUR (Beitrag 1). Positiv: Porsche-Zukunftspaket, Kostenreduzierungen; Deutsche Bank hält Buy. Negativ: Audi-Gewinnwarnung, China-Verkaufsprobleme, Personalabbau. Insgesamt vorsichtig bis leicht bearish; Turnaround-Spekulationen werden verhalten diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 13
    Performance 1M: -4,75 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    Koninklijke Ahold Delhaize
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,73 %
    Chart Koninklijke Ahold Delhaize
    ISIN: NL0011794037
    WKN: A2ANT0
    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 15
    Performance 1M: +11,55 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Vorsichtiges, gemischtes Anleger-Sentiment: Ungarn-Werk als größtes Europas senkt Kosten, Sparprogramme erhöhen Effizienz, belasten Deutschland. US-Wachstumspotenzial; regulatorische Risiken (z. B. Connected Vehicle Security Act) belasten die Perspektiven. Daimler Truck-Beteiligung 35+5% relevant. wallstreetONLINE-Forum namentlich erwähnt. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt (Kursveränderung offen).

    argenx
    Tagesperformance: -2,40 %
    Platz 16
    Performance 1M: +0,96 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,40 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 17
    Performance 1M: -6,88 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    DANONE
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 18
    Performance 1M: -1,37 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    Ferrari
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 19
    Performance 1M: +3,82 %
    Chart Ferrari
    ISIN: NL0011585146
    WKN: A2ACKK
    Die Ferrari Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    Hermes International
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 20
    Performance 1M: +1,27 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

    Air Liquide
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 21
    Performance 1M: -0,84 %
    Chart Air Liquide
    ISIN: FR0000120073
    WKN: 850133
    Die Air Liquide Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

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