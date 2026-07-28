Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,85 %
Performance 1M: -10,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,24 %
Performance 1M: +26,38 %
Tagesperformance: -5,01 %
Performance 1M: -13,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,80 %
Performance 1M: +16,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,36 %
Performance 1M: +6,60 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: -2,14 %
Tagesperformance: +2,91 %
Performance 1M: +5,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,88 %
Performance 1M: +1,58 %
Tagesperformance: +2,80 %
Performance 1M: -3,57 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: -1,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,77 %
Performance 1M: -4,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: -4,75 %
Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: -3,73 %
Tagesperformance: +2,43 %
Performance 1M: +11,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: +0,96 %
Tagesperformance: +2,34 %
Performance 1M: -6,88 %
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: -1,37 %
Tagesperformance: +2,18 %
Performance 1M: +3,82 %
Tagesperformance: +2,11 %
Performance 1M: +1,27 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -0,84 %