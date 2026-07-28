Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 28.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Alcon
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 2
Performance 1M: -0,64 %
Performance 1M: -0,64 %
ABB
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 3
Performance 1M: -9,90 %
Performance 1M: -9,90 %
Nestle
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 4
Performance 1M: -4,03 %
Performance 1M: -4,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nestle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
wallstreetONLINE-Sentiment zu Nestlé: gemischt bis leicht bullisch. Käufer um 80 CHF (Beiträge 2/3). Kursrücksetzer 6,3% auf 80,74 CHF als ungerechtfertigt gesehen. Charttechnisch: Ausbruch aus dem Abwärtstrend 2023 (Beitrag 5). Analysten loben Umsatz/RIG, warnen vor kurzfristiger Profitabilität. EMA200 bei 86,20€ (Beitrag 7). 14-tägige Entwicklung: überwiegend seitwärts bis leicht abwärts.
Givaudan
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 5
Performance 1M: -5,64 %
Performance 1M: -5,64 %
Geberit
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 6
Performance 1M: -5,22 %
Performance 1M: -5,22 %
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