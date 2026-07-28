Aktien mit extremer Performance im SMI am 28.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nestle (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

wallstreetONLINE-Sentiment zu Nestlé: gemischt bis leicht bullisch. Käufer um 80 CHF (Beiträge 2/3). Kursrücksetzer 6,3% auf 80,74 CHF als ungerechtfertigt gesehen. Charttechnisch: Ausbruch aus dem Abwärtstrend 2023 (Beitrag 5). Analysten loben Umsatz/RIG, warnen vor kurzfristiger Profitabilität. EMA200 bei 86,20€ (Beitrag 7). 14-tägige Entwicklung: überwiegend seitwärts bis leicht abwärts.