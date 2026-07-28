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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Bechtle und Nemetschek sehr gefragt nach Jahreszielen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nemetschek Aktie steigt 7,1% auf 64,25 Euro seit Juni
    • Bechtle Aktie klettert knapp 14% auf 36,78 Euro
    • Nemetschek passt Prognose nach HCSS Übernahme an
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Bechtle und Nemetschek sehr gefragt nach Jahreszielen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Analysten, Kurse)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Nachrichten aus der deutschen Software- und IT-Branche haben am Dienstag die Aktien von Nemetschek und Bechtle beflügelt. Die Anteilsscheine von Nemetschek verteuerten sich um 7,1 Prozent auf 64,25 Euro und kletterten damit auf ein Hoch seit Juni. Im laufenden Jahr steht aber immer noch ein Verlust von mehr als 30 Prozent zu Buche.

    Für die Papiere von Bechtle ging es nach angehobenen Jahreszielen des IT-Dienstleisters zuletzt um knapp 14 Prozent auf 36,78 Euro nach oben an die Spitze des MDax . Sie überwanden erstmals seit Anfang Februar wieder die 200-Tage-Linie, die als technischer Indikator für den längerfristigen Trend gilt und reduzierten ihren Jahresverlust auf rund 16 Prozent.

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    Nemetschek passte nach der Übernahme des US-Anbieters HCSS seine Jahresprognose an. Organisch - also ohne den Zukauf gerechnet - bestätigte der Bausoftwarespezialist das anvisierte Umsatzwachstum mit 14 bis 15 Prozent. Die bessere Margenentwicklung und der potenziell konservative Ausblick für HCSS seien kleine Pluspunkte für Nemetschek, kommentierte JPMorgan-Analyst Joseph George.

    Bechtle befindet sich nach dem schwierigen Vorjahr weiter auf der Erholungsspur. Das Unternehmen erhöhte nach einem überraschend guten zweiten Quartal seinen Jahresausblick für Umsatz und Vorsteuerergebnis.

    Die Resultate des IT-Dienstleisters seien sehr stark ausgefallen, lobte der Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. Aufgrund der guten Dynamik und der historisch gesehen weit unterdurchschnittlichen Bewertung zähle die Aktie weiterhin zu seinen Top-Favoriten unter den Nebenwerten.

    Für Harald Hof von MWB Research spiegeln die erhöhten Jahresziele nicht nur das starke zweite Quartal wider, sondern auch eine bessere Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Die Nachhaltigkeit der aktuellen Dynamik dürfte jedoch vom Beitrag des organischen Wachstums, dem Umsatzmix sowie den Auswirkungen der Kostenstruktur von Bechtle abhängen./edh/bek/ajx/zb/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,47 % und einem Kurs von 36,74 auf Tradegate (28. Juli 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +18,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 7,57 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -19,15 %/+67,81 % bedeutet.





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