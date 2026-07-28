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    AKTIE IM FOKUS

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    Apple erstmals mehr als fünf Billion US-Dollar wert

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple erstmals über fünf Billionen Dollar wert
    • Nvidia sank auf rund 4,7 Billionen Dollar global
    • Apple-Aktien in diesem Jahr rund 25 Prozent vorn
    AKTIE IM FOKUS - Apple erstmals mehr als fünf Billion US-Dollar wert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Apple ist an der Börse erstmals mehr als fünf Billionen US-Dollar wert gewesen. Der Kurs der Aktie stieg am Dienstag um bis zu knapp zwei Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 Dollar - damit war der iPhone-Hersteller mehr als fünf Billionen Dollar wert. Inzwischen liegt der Kurs mit rund 338 Dollar nur leicht über dem Wert vom Montagabend und auch die Marktkapitalisierung lag wieder etwas unter der runden Marke.

    Da die Aktie des Chipherstellers Nvidia wegen der weltweiten Schwäche von Halbleiterwerten um ein Prozent nachgab, konnte Apple den Vorsprung als wertvollstes Unternehmen der Welt ausbauen. Nvidia kommt nach dem Kursrückgang in den vergangenen Tagen auf einen Börsenwert von 4,7 Billionen Dollar.

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    Mitte Mai war Nvidia noch rund 5,7 Billionen Dollar wert gewesen; Apple kam auf rund 4,4 Billionen. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht. Nvidia-Aktien gaben seitdem kräftig nach und Apple-Anteile legten zu. Diese legten in diesem Jahr um rund ein Viertel zu und sind damit der mit Abstand beste Wert unter den sogenannten Glorreichen Sieben.

    Zu diesen zählen neben Apple und Nvidia noch die Papiere der Google -Mutter Alphabet , Amazon , Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Microsoft und Tesla ./zb/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 200,7 auf Tradegate (28. Juli 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +55,71 %/+81,66 % bedeutet.





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